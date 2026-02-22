Echappée à Vélo sur la Conie

Bureau d’Information Touristique de Brou Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre des Echappées à Vélo en région Centre-Val de Loire, embarquez pour une balade conviviale à travers les paysages bucoliques du Pays Dunois entre Châteaudun et la Vallée de la Conie.

Explorez des routes faciles entre prairies, sous-bois, rives paisibles et patrimoine, idéales pour profiter de la nature, observer la faune et la flore et savourer le calme de la campagne dunoise

Et parce que le vélo ouvre l’appétit, profitez de pauses gourmandes avec des dégustations de produits locaux.

Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, ces routes paisibles sont idéales pour une journée vélo, pleine de découvertes, nature et partage. .

Bureau d’Information Touristique de Brou Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Echappées à Vélo program in the Centre-Val de Loire region, embark on a friendly ride through the bucolic landscapes of the Pays Dunois between Châteaudun and the Conie Valley.

L’événement Echappée à Vélo sur la Conie Brou a été mis à jour le 2026-02-22 par OT GRAND CHATEAUDUN