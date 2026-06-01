Échappées à vélo électrique – Douai de parcs en jardins, Douaisis Agglo Tourisme, Douai
Échappées à vélo électrique – Douai de parcs en jardins, Douaisis Agglo Tourisme, Douai samedi 6 juin 2026.
Échappées à vélo électrique – Douai de parcs en jardins Samedi 6 juin, 10h00 Douaisis Agglo Tourisme Nord
17€/13€/11€/9€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Squares, jardins et parcs ponctuent le territoire de Douai de leurs couleurs, leurs odeurs, et leurs histoires. Découvrez-les en vélo électrique pour une balade revigorante qui sent bon la chlorophylle !
Douaisis Agglo Tourisme 1 place d’armes 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.douaisis-agglo.com/echappees-a-velo-electrique-douai-de-parcs-en-jardins.html »}]
Squares, jardins et parcs ponctuent le territoire de Douai de leurs couleurs, leurs odeurs, et leurs histoires. Découvrez-les en vélo électrique pour une balade revigorante qui sent bon la !…
©DouaisisAgglo
À voir aussi à Douai (Nord)
- Journée vélo à la bibliothèque, bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai 3 juin 2026
- Marche des fiertés Douai 6 juin 2026
- Plein Air Festival Douai 27 juin 2026
- FESTIVAL PLEIN AIR – 2 JOURS – PASS 2 JOURS PARC JACQUES VERNIER Douai 27 juin 2026
- FESTIVAL PLEIN AIR-PASS CAMPING 2 JOURS – PASS CAMPING 2 JOURS PARC JACQUES VERNIER Douai 27 juin 2026