Échappées à vélo électrique – Douai de parcs en jardins, Douaisis Agglo Tourisme, Douai

Échappées à vélo électrique – Douai de parcs en jardins Samedi 6 juin, 10h00 Douaisis Agglo Tourisme Nord

17€/13€/11€/9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Squares, jardins et parcs ponctuent le territoire de Douai de leurs couleurs, leurs odeurs, et leurs histoires. Découvrez-les en vélo électrique pour une balade revigorante qui sent bon la chlorophylle !

Douaisis Agglo Tourisme 1 place d’armes 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.douaisis-agglo.com/echappees-a-velo-electrique-douai-de-parcs-en-jardins.html »}]

Squares, jardins et parcs ponctuent le territoire de Douai de leurs couleurs, leurs odeurs, et leurs histoires. Découvrez-les en vélo électrique pour une balade revigorante qui sent bon la !…

©DouaisisAgglo