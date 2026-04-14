Journée vélo à la bibliothèque, bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai
Journée vélo à la bibliothèque, bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai mercredi 3 juin 2026.
Journée vélo à la bibliothèque Mercredi 3 juin, 10h00, 14h00 bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Journée vélo à la Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore de Douai !
Réglages et conseils avec les bénévoles de Droit d’Vélo Douaisis, test de vélos délirants avec Les Vélos Funs, histoires à écouter proposées par les bibliothécaires, personnalisation de porte-clés, et spectacle intéractif « Les vélos mignatures de notre enfance » avec Antoine !
bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 61 parvis Georges Prêtre Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327978851 »}]
5 animations à l’occasion de la Journée mondiale du vélo
Droit D’Vélo Douaisis
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