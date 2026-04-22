Plein Air Festival Douai

Douai

Plein Air Festival

Route de Tournai Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Pour la cinquième année, le Plein Air Festival prend ses quartiers au parc du Rivage Gayant ! 2 jours d’électro autour de 2 scènes sur 20 000 m² !!

Les premiers noms d’artistes qui enflammeront la scène cette année sont déjà dévoilés

Samedi 27 juin

FEDER

Joris Delacroix

Boys Noize

ROLAND CRISTAL

THE MACKENZIE

Dimanche 28 juin

CERRONE

ACID ARAB

ODYMEL

DJ GHOST

vers 11 villes des Hauts-de-France,

(Amiens, Armentières, Arras, Bailleul, Béthune, Cambrai, Dunkerque, Lens, Lille, Saint Omer, Valenciennes)

à réserver sur la billetterie du festival

https://bit.ly/3KcWa0B

̀ €* ̀ ̀ , en partenariat avec la Région Hauts de France et SNCF TER Hauts de France (*dans la limite des places disponibles billets à 1€ disponibles à partir du 27 juin)

de différentes tailles (S, M et L) pour ranger vos affaires (avec chargeurs de portable intégrés uniquement pour les casiers de taille S) ;

des plus diversifiés (avec option végétarienne systématique)

⛺️ http://bit.ly/3BGygcB

Pour la cinquième année, le Plein Air Festival prend ses quartiers au parc du Rivage Gayant ! 2 jours d’électro autour de 2 scènes sur 20 000 m² !!

Les premiers noms d’artistes qui enflammeront la scène cette année sont déjà dévoilés

Samedi 27 juin

FEDER

Joris Delacroix

Boys Noize

ROLAND CRISTAL

THE MACKENZIE

Dimanche 28 juin

CERRONE

ACID ARAB

ODYMEL

DJ GHOST

vers 11 villes des Hauts-de-France,

(Amiens, Armentières, Arras, Bailleul, Béthune, Cambrai, Dunkerque, Lens, Lille, Saint Omer, Valenciennes)

à réserver sur la billetterie du festival

https://bit.ly/3KcWa0B

̀ €* ̀ ̀ , en partenariat avec la Région Hauts de France et SNCF TER Hauts de France (*dans la limite des places disponibles billets à 1€ disponibles à partir du 27 juin)

de différentes tailles (S, M et L) pour ranger vos affaires (avec chargeurs de portable intégrés uniquement pour les casiers de taille S) ;

des plus diversifiés (avec option végétarienne systématique)

⛺️ http://bit.ly/3BGygcB .

Route de Tournai Douai 59500 Nord Hauts-de-France contact@pleinairfestival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the fifth year running, the Plein Air Festival takes over the Parc du Rivage Gayant! 2 days of electro on 2 stages covering 20,000 m²!

The first names of the artists who will set the stage alight this year have already been revealed:

Saturday June 27

FEDER

Joris Delacroix

Boys Noize

ROLAND CRISTAL

THE MACKENZIE

Sunday June 28th

CERRONE

ACID ARAB

ODYMEL

DJ GHOST

? ???? ???????? ?????? to 11 towns in the Hauts-de-France region,

(Amiens, Armentières, Arras, Bailleul, Béthune, Cambrai, Dunkerque, Lens, Lille, Saint Omer, Valenciennes)

to reserve at the festival ticket office:

https://bit.ly/3KcWa0B

??? ??? ??? ??* ?? ??????????? ?? ????? ???? ??? ?? ??????????? ???????? ????, in partnership with the Hauts de France Region and SNCF TER Hauts de France (*within the limits of available seats 1? tickets available from June 27)

???? ??????? in different sizes (S, M and L) to store your belongings (with integrated cell phone chargers only for size S lockers);

?? ??????? ????????? (with vegetarian option)

?? ???????: http://bit.ly/3BGygcB

L’événement Plein Air Festival Douai a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Douaisis