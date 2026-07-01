Les vitraux photographiques d’Augustin Boutique, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Les vitraux photographiques d’Augustin Boutique 2 septembre – 31 décembre Musée de la Chartreuse Nord

Gratuit pour les Douaisiens, le 1er dimanche du mois et les -26 ans. Payant pour les non-douaisiens (5,10€ plein tarif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-12-31T10:00:00+01:00 – 2026-12-31T12:00:00+01:00

Les panneaux d’Augustin Boutique sont formés de structures en bois avec des compartiments de différents tailles dans lesquels sont insérés les supports en verre afin de présenter les plaques positives visibles en transparence face à une source lumineuse. Les vitraux sélectionnés sont interchangeables afin de répondre aux attentes des expositions et concours auxquels Augustin Boutique souhaite participer.

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).

Les panneaux d’Augustin Boutique sont formés de structures en bois avec des compartiments de différents tailles dans lesquels sont insérés les supports en verre afin de présenter les plaques visibles…

©Musée de la Chartreuse – Photothèque Augustin Boutique-Grard