Visite guidée de l’Hôtel d’Aoust, Hôtel d’Aoust, Douai

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel d’Aoust 19 et 20 septembre Hôtel d’Aoust Nord

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Hôtel d’Aoust est un hôtel particulier à l’architecture remarquable qui abrite aujourd’hui la Cour Administrative d’Appel. Fraîchement restauré, decryptez l’architecture de ce bâtiment spendide, avant de comprendre le fonctionnement de cette institution de justice.

Hôtel d’Aoust 50 Rue de la Comédie, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327882679 »}]

L’Hôtel d’Aoust est un hôtel particulier à l’architecture remarquable qui abrite aujourd’hui la Cour Administrative d’Appel. Fraîchement restauré, decryptez l’architecture de ce bâtiment spendide, de…

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