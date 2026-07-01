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Visite guidée de l’Hôtel d’Aoust, Hôtel d’Aoust, Douai

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel d'Aoust · Douai

Visite guidée de l’Hôtel d’Aoust, Hôtel d’Aoust, Douai

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel d'Aoust
Adresse
50 Rue de la Comédie, 59500 Douai, France
Ville
59500 Douai
Département
Nord
Tarif
Limité à 25 personnes

Visite guidée de l’Hôtel d’Aoust 19 et 20 septembre Hôtel d’Aoust Nord

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Hôtel d’Aoust est un hôtel particulier à l’architecture remarquable qui abrite aujourd’hui la Cour Administrative d’Appel. Fraîchement restauré, decryptez l’architecture de ce bâtiment spendide, avant de comprendre le fonctionnement de cette institution de justice.

Hôtel d’Aoust 50 Rue de la Comédie, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327882679 »}]
L’Hôtel d’Aoust est un hôtel particulier à l’architecture remarquable qui abrite aujourd’hui la Cour Administrative d’Appel. Fraîchement restauré, decryptez l’architecture de ce bâtiment spendide, de…

©DAT

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