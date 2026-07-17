Visite du Beffroi et du Carillon de Douai, Beffroi, Douai

Informations pratiques

Visite du Beffroi et du Carillon de Douai 19 et 20 septembre Beffroi Nord

Limité à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Votre guide vous accompagne pas à pas dans la découverte de cet authentique beffroi des XIVe et XVe siècles. Le parcours révèle l’histoire de la ville et dévoile tous les beffrois de France et de Belgique inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité.

Des dispositifs audiovisuels, scénographiques et interactifs vous plongent dans les ambiances visuelles et sonores de Douai au Moyen Âge. La visite comprend la découverte de l’un des plus grands carillons d’Europe ainsi qu’une vue imprenable sur la cité des Géants.

Le + : remontez le temps en enfilant les habits d’échevins de la ville ou de dame d’honneur du Moyen Âge. Une nouvelle façon de visiter ce magnifique monument de Douai grâce à une panoplie de costumes médiévaux qui raviront petits et grands.

Beffroi 83 rue de la Mairie, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327882679 http://www.ville-douai.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.douaisis-agglo-tourisme.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0327882679 »}] Construit dès 1380, le beffroi de Douai contient le carillon de Douai est le plus important de France. Découvrez la salle des gardes et sa cheminée monumentale, aventurez-vous dans la salle des sonneurs, où se trouve l’horloge mécanique et automatique du carillon, admirez la chambre des cloches, au troisième étage, pièce abritant les 62 cloches du carillonet gravissez les 196 marches de l’escalier en colimaçon, pour profiter d’une vue imprenable sur la Cité des Géants.

Votre guide vous accompagne pas à pas dans la découverte de cet authentique beffroi des XIVe et XVe siècles. Le parcours révèle l’histoire de la ville et dévoile tous les beffrois de France et de au…

©D. Langlet