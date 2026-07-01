De la peinture à la photographie, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

De la peinture à la photographie 2 septembre – 31 décembre Musée de la Chartreuse Nord

Gratuit pour les Douaisiens, le 1er dimanche du mois, pour les -26 ans. Payant pour les non-douaisiens (5,10€, plein tarif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-12-31T14:00:00+01:00 – 2026-12-31T18:00:00+01:00

Les éléments photographiques seront présentés dans les salles en lien avec les œuvres picturales et graphiques de la seconde moitié du 19ème siècle et du début du 20ème siècle des collections du musée de la Chartreuse. La diversité des sujets et des supports comme les albums photographiques et des carnets de dessins donneront la possibilité de découvrir des objets méconnus.

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).

Les éléments photographiques seront présentés dans les salles en lien avec les œuvres picturales et graphiques de la seconde moitié du 19ème siècle et du début du 20ème siècle des collections du de…

©Musée de la Chartreuse, Photothèque Augustin Boutique-Grar