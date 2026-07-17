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Atelier et extrait du spectacle Cross, bibliothèque Coeur de Bellain, Douai

mercredi 16 septembre 2026 · bibliothèque Coeur de Bellain · Douai

Atelier et extrait du spectacle Cross, bibliothèque Coeur de Bellain, Douai

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
bibliothèque Coeur de Bellain
Adresse
130 rue de Bellain, 59500 Douai
Ville
59500 Douai
Département
Nord
Tarif
Compagnie Cross

Atelier et extrait du spectacle Cross Mercredi 16 septembre, 14h30 bibliothèque Coeur de Bellain Nord

Compagnie Cross

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Les deux impromptus sont :
– un atelier Frontière (atelier issu du spectacle Cross) d’une durée de 1H30
– un extrait du spectacle CROSS d’une durée de 20 minutes.
CROSS est un solo de danse mêlant danse hip-hop, danse contemporaine et danses traditionnelles du nord Cameroun, racontant le parcours d’un jeune migrant entre espoir, désillusion et renaissance. Ces formats courts permettent une diffusion accessible et adaptable, tout en conservant la puissance émotionnelle et artistique du spectacle.
L’Atelier Frontière propose une expérience participative où chacun évolue dans une installation en cellophane symbolisant les frontières visibles et invisibles.
Ces deux interventions visent à créer des espaces de rencontre, de dialogue et d’expression autour des questions d’identité, de migration et de résilience.

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Danse

Borut Bučo Bučinel

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