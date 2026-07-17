Atelier et extrait du spectacle Cross, bibliothèque Coeur de Bellain, Douai

Informations pratiques

Atelier et extrait du spectacle Cross Mercredi 16 septembre, 14h30 bibliothèque Coeur de Bellain Nord

Compagnie Cross

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Les deux impromptus sont :

– un atelier Frontière (atelier issu du spectacle Cross) d’une durée de 1H30

– un extrait du spectacle CROSS d’une durée de 20 minutes.

CROSS est un solo de danse mêlant danse hip-hop, danse contemporaine et danses traditionnelles du nord Cameroun, racontant le parcours d’un jeune migrant entre espoir, désillusion et renaissance. Ces formats courts permettent une diffusion accessible et adaptable, tout en conservant la puissance émotionnelle et artistique du spectacle.

L’Atelier Frontière propose une expérience participative où chacun évolue dans une installation en cellophane symbolisant les frontières visibles et invisibles.

Ces deux interventions visent à créer des espaces de rencontre, de dialogue et d’expression autour des questions d’identité, de migration et de résilience.

bibliothèque Coeur de Bellain 130 rue de Bellain, 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagniecross@gmail.com »}]

Danse

Borut Bučo Bučinel