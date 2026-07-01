90 ans : Histoire de l’appareil photographique, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

90 ans : Histoire de l’appareil photographique 2 septembre 2026 – 30 septembre 2027 Musée de la Chartreuse Nord

Gratuit pour les Douaisiens, le 1er dimanche du mois et les -26 ans. Payant pour les non-douaisiens (5,10€ plein tarif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T12:00:00+02:00

Fin : 2027-09-30T14:00:00+02:00 – 2027-09-30T18:00:00+02:00

Découverte de la chambre à l’appareil photographique, des collections de la photothèque Augustin Boutique-Grard. En 2001, un nouveau type d’item apparaît avec les dons de matériel photographique. Une chronologie des techniques allant de la chambre Francia au Polaroïd EE 33 de 1976 déroule le cheminement de la photographie argentique pendant des décennies.

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).

Découverte de la chambre à l’appareil photographique, des collections de la photothèque Augustin Boutique-Grard. En 2001, un nouveau type d’item apparaît avec les dons de matériel photographique. Une…

©Musée de la Chartreuse – Photothèque Augustin Boutique-Grard