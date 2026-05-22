Douai

Marche des fiertés

Place d’Armes Douai Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rejoignez la Marche des Fiertés de Douai pour une après-midi haute en couleurs, placée sous le signe de la fête, du partage et de l’inclusion.

Dès 14h, profitez du village associatif pour découvrir des stands, animations et rencontrer des acteurs engagés du territoire.

À 15h, la marche s’élancera dans une ambiance conviviale, festive et bienveillante au cœur de la ville.

Venez célébrer la diversité, soutenir l’égalité et partager un moment fort ouvert à toutes et tous !

Rejoignez la Marche des Fiertés de Douai pour une après-midi haute en couleurs, placée sous le signe de la fête, du partage et de l’inclusion.

Dès 14h, profitez du village associatif pour découvrir des stands, animations et rencontrer des acteurs engagés du territoire.

À 15h, la marche s’élancera dans une ambiance conviviale, festive et bienveillante au cœur de la ville.

Venez célébrer la diversité, soutenir l’égalité et partager un moment fort ouvert à toutes et tous ! .

Place d’Armes Douai 59500 Nord Hauts-de-France

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English :

Join the Marche des Fiertés de Douai for a colorful afternoon of celebration, sharing and inclusion.

From 2pm, take advantage of the village of associations to discover stands, activities and meet committed local players.

At 3pm, the march will set off in a friendly, festive and caring atmosphere in the heart of the city.

Come and celebrate diversity, support equality and share an unforgettable moment open to all!

L’événement Marche des fiertés Douai a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Douaisis