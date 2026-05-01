Douai

Musée-parc Arkéos Entraînement international au combat viking

4401 Route de Tournai Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les vikings de la fédération de combat Jomborg Northstorm reviennent à Arkéos pour une nouvelle édition en 2026.

Durant tout le weekend, ces vikings issus de toutes l’Europe, viendront installer leurs campements et s’entraineront au combat sur le parc.

Un temps d’échange autour de la culture viking est prévu en fin de journée samedi avec les membres du rassemblement.

Les vikings de la fédération de combat Jomborg Northstorm reviennent à Arkéos pour une nouvelle édition en 2026.

Durant tout le weekend, ces vikings issus de toutes l’Europe, viendront installer leurs campements et s’entraineront au combat sur le parc.

Un temps d’échange autour de la culture viking est prévu en fin de journée samedi avec les membres du rassemblement. .

4401 Route de Tournai Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 71 18 00

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English :

The Vikings of the Jomborg Northstorm fighting federation return to Arkéos for a new edition in 2026.

Throughout the weekend, these Vikings from all over Europe will set up camp and train for combat on the park.

At the end of the day on Saturday, there will be an opportunity to discuss Viking culture with members of the gathering.

L’événement Musée-parc Arkéos Entraînement international au combat viking Douai a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme du Douaisis