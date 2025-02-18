L’Art déco des faubourgs Douai
L’Art déco des faubourgs Douai dimanche 17 mai 2026.
Douai
L’Art déco des faubourgs
Rue de Cuincy Douai Nord
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Outre-Scarpe, le faubourg de Béthune se développe autour de ses écoles richement décorées. L’Art déco s’empare du quartier, les styles se mélangent, les rues prennent des noms champêtres.
Outre-Scarpe, le faubourg de Béthune se développe autour de ses écoles richement décorées. L’Art déco s’empare du quartier, les styles se mélangent, les rues prennent des noms champêtres. .
Rue de Cuincy Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com
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English :
Across the river, the faubourg de Béthune grew up around its richly decorated schools. Art Deco took hold of the area, styles blended and streets took on pastoral names.
L’événement L’Art déco des faubourgs Douai a été mis à jour le 2025-02-18 par Office de tourisme du Douaisis
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