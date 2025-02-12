Mon Art déco en famille Mosaïque Art déco Douai
Mon Art déco en famille Mosaïque Art déco Douai mercredi 27 mai 2026.
Douai
Mon Art déco en famille Mosaïque Art déco
1 Place d’Armes Douai Nord
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Découvrez les détails architecturaux Art déco du Douaisis pour vous inspirer et réaliser votre dessous de verre en mosaïque lors d’un atelier.
A partir de 6 ans.
Découvrez les détails architecturaux Art déco du Douaisis pour vous inspirer et réaliser votre dessous de verre en mosaïque lors d’un atelier.
A partir de 6 ans. .
1 Place d’Armes Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com
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English :
Discover the Art Deco architectural details of the Douais region and get inspired to create your own mosaic coaster during a workshop.
Ages 6 and up.
L’événement Mon Art déco en famille Mosaïque Art déco Douai a été mis à jour le 2025-02-12 par Office de tourisme du Douaisis
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