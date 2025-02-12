Douai

Mon Art déco en famille Mosaïque Art déco

1 Place d’Armes Douai Nord

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Découvrez les détails architecturaux Art déco du Douaisis pour vous inspirer et réaliser votre dessous de verre en mosaïque lors d’un atelier.

A partir de 6 ans.

Découvrez les détails architecturaux Art déco du Douaisis pour vous inspirer et réaliser votre dessous de verre en mosaïque lors d’un atelier.

A partir de 6 ans. .

1 Place d’Armes Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

Discover the Art Deco architectural details of the Douais region and get inspired to create your own mosaic coaster during a workshop.

Ages 6 and up.

L’événement Mon Art déco en famille Mosaïque Art déco Douai a été mis à jour le 2025-02-12 par Office de tourisme du Douaisis