Douai

Tandem Scène Nationale Thésée, sa vie nouvelle

322 Place du Barlet Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-29

Une actrice d’exception, Valérie Dréville, un texte d’une haute singularité littéraire et un metteur en scène, Guy Cassiers, qui se fait fort de faire résonner l’espace scénique. Voilà la promesse d’un grand moment de théâtre !

Actrice exigeante et toujours en recherche, Valérie Dréville a développé un langage théâtral qui impose une écoute particulière des textes. Interprète, mais créatrice à part entière, elle impulse des aventures scéniques avec les plus grands metteurs en scène et choisit toujours avec soin ses projets.

Après une première collaboration sur Antigone à Molenbeek, qui a proposé au metteur en scène flamand Guy Cassiers de créer un monologue à partir du roman polyphonique de Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle. En lice pour le Goncourt en 2021, à la frontière du poème, du récit, de l’autofiction et de l’enquête, Thésée, sa nouvelle vie raconte la quête labyrinthique d’un homme qui, brisé par le suicide de son frère et la perte de ses parents, tente de recoller les morceaux de ses mémoires familiales qui hantent sa propre existence. Traversé de réminiscences du passé, des voix des absents, accompagné de projections photographiques, ce récit très singulier traverse bientôt les strates de l’histoire européenne du vingtième siècle. Dans un dispositif sonore et vidéo où excelle Guy Cassiers, l’actrice donne vie à cet être multiple, hanté de voix et d’images fantômes.

Une actrice d’exception, Valérie Dréville, un texte d’une haute singularité littéraire et un metteur en scène, Guy Cassiers, qui se fait fort de faire résonner l’espace scénique. Voilà la promesse d’un grand moment de théâtre !

Actrice exigeante et toujours en recherche, Valérie Dréville a développé un langage théâtral qui impose une écoute particulière des textes. Interprète, mais créatrice à part entière, elle impulse des aventures scéniques avec les plus grands metteurs en scène et choisit toujours avec soin ses projets.

Après une première collaboration sur Antigone à Molenbeek, qui a proposé au metteur en scène flamand Guy Cassiers de créer un monologue à partir du roman polyphonique de Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle. En lice pour le Goncourt en 2021, à la frontière du poème, du récit, de l’autofiction et de l’enquête, Thésée, sa nouvelle vie raconte la quête labyrinthique d’un homme qui, brisé par le suicide de son frère et la perte de ses parents, tente de recoller les morceaux de ses mémoires familiales qui hantent sa propre existence. Traversé de réminiscences du passé, des voix des absents, accompagné de projections photographiques, ce récit très singulier traverse bientôt les strates de l’histoire européenne du vingtième siècle. Dans un dispositif sonore et vidéo où excelle Guy Cassiers, l’actrice donne vie à cet être multiple, hanté de voix et d’images fantômes. .

322 Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 9 71 00 56 78 billetterie@tandem.email

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English :

An exceptional actress, Valérie Dréville, a highly singular literary text and a director, Guy Cassiers, who makes a point of making the stage resonate. The promise of a great moment in theater!

Valérie Dréville is a demanding actress who is always on the lookout for new ideas, and has developed a theatrical language that demands a particular attentiveness to texts. A performer as well as a creator in her own right, she is a driving force behind stage adventures with the greatest directors, and always chooses her projects with care.

After her first collaboration on Antigone à Molenbeek, she invited Flemish director Guy Cassiers to create a monologue based on Camille de Toledo’s polyphonic novel Thésée, sa vie nouvelle. Shortlisted for the Goncourt in 2021, Thésée, sa nouvelle vie straddles the border between poem, narrative, autofiction and investigation, recounting the labyrinthine quest of a man who, shattered by the suicide of his brother and the loss of his parents, attempts to piece together the family memories that haunt his own existence. Filled with reminiscences of the past, the voices of the absent, accompanied by photographic projections, this highly singular narrative soon traverses the strata of twentieth-century European history. The actress brings to life this multiple being, haunted by ghostly voices and images, in a sound and video installation in which Guy Cassiers excels.

L’événement Tandem Scène Nationale Thésée, sa vie nouvelle Douai a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Douaisis