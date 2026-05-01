Concert d’orgues Père et fils Douai
Concert d’orgues Père et fils Douai samedi 30 mai 2026.
Douai
Concert d’orgues Père et fils
64 rue Saint-Christophe Douai Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert anniversaire des 40 ans des Orgues à Douai à la collégiale Saint-Pierre de Douai
Inspirations le folklore au coeur de l’orgue
Entrée libre.
Concert anniversaire des 40 ans des Orgues à Douai à la collégiale Saint-Pierre de Douai
Inspirations le folklore au coeur de l’orgue
Entrée libre. .
64 rue Saint-Christophe Douai 59500 Nord Hauts-de-France orgues.douai@gmail.com
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English :
40th anniversary concert of Les Orgues à Douai at the Saint-Pierre collegiate church in Douai
Inspirations: folklore at the heart of the organ
Free admission.
L’événement Concert d’orgues Père et fils Douai a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Douaisis
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