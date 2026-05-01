Douai

Concert d’orgues Père et fils

64 rue Saint-Christophe Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert anniversaire des 40 ans des Orgues à Douai à la collégiale Saint-Pierre de Douai

Inspirations le folklore au coeur de l’orgue

Entrée libre.

Concert anniversaire des 40 ans des Orgues à Douai à la collégiale Saint-Pierre de Douai

Inspirations le folklore au coeur de l’orgue

Entrée libre. .

64 rue Saint-Christophe Douai 59500 Nord Hauts-de-France orgues.douai@gmail.com

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English :

40th anniversary concert of Les Orgues à Douai at the Saint-Pierre collegiate church in Douai

Inspirations: folklore at the heart of the organ

Free admission.

L’événement Concert d’orgues Père et fils Douai a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Douaisis