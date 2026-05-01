Exposition d’aquarelles Douai
Exposition d’aquarelles Douai samedi 16 mai 2026.
Douai
Exposition d’aquarelles
83 Rue de la Mairie Douai Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-16
Du 16 au 24 mai 2026, découvrez une collection d’œuvres colorées mêlant portraits, paysages et créations abstraites.
Accessible gratuitement, cet événement culturel offre une pause artistique idéale au cœur de la ville.
Du 16 au 24 mai 2026, découvrez une collection d’œuvres colorées mêlant portraits, paysages et créations abstraites.
Accessible gratuitement, cet événement culturel offre une pause artistique idéale au cœur de la ville. .
83 Rue de la Mairie Douai 59500 Nord Hauts-de-France
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English :
From May 16 to 24, 2026, discover a collection of colorful works combining portraits, landscapes and abstract creations.
Free of charge, this cultural event offers an ideal artistic break in the heart of the city.
L’événement Exposition d’aquarelles Douai a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme du Douaisis
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