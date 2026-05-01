Douai

Exposition d’aquarelles

83 Rue de la Mairie Douai Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-16

Du 16 au 24 mai 2026, découvrez une collection d’œuvres colorées mêlant portraits, paysages et créations abstraites.

Accessible gratuitement, cet événement culturel offre une pause artistique idéale au cœur de la ville.

Du 16 au 24 mai 2026, découvrez une collection d’œuvres colorées mêlant portraits, paysages et créations abstraites.

Accessible gratuitement, cet événement culturel offre une pause artistique idéale au cœur de la ville. .

83 Rue de la Mairie Douai 59500 Nord Hauts-de-France

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English :

From May 16 to 24, 2026, discover a collection of colorful works combining portraits, landscapes and abstract creations.

Free of charge, this cultural event offers an ideal artistic break in the heart of the city.

L’événement Exposition d’aquarelles Douai a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme du Douaisis