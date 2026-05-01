Douai

Arkéos Les compagnons d’Arkéos

4401 Route de Tournai Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’association des Amis d’Arkéos contribue, depuis l’ouverture du Musée-Parc archéologique en 2014, à faire connaitre les collections et à accompagner les activités et animations proposées.

Depuis 2023, les membres de l’association se sont également lancés dans la reconstitution historique autour de l’artisanat de la période de l’An Mil.

Venez ainsi retrouver Les Compagnons d’Arkéos à l’occasion de week-ends d’animation ou lors des évènements autour de jeux anciens et d’échoppes où vous seront présentés différents savoir-faire du Moyen Âge

L’association des Amis d’Arkéos contribue, depuis l’ouverture du Musée-Parc archéologique en 2014, à faire connaitre les collections et à accompagner les activités et animations proposées.

Depuis 2023, les membres de l’association se sont également lancés dans la reconstitution historique autour de l’artisanat de la période de l’An Mil.

Venez ainsi retrouver Les Compagnons d’Arkéos à l’occasion de week-ends d’animation ou lors des évènements autour de jeux anciens et d’échoppes où vous seront présentés différents savoir-faire du Moyen Âge .

4401 Route de Tournai Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 71 18 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since the opening of the Archaeological Museum-Park in 2014, the Friends of Arkéos association has been helping to raise awareness of the collections and support the activities and events on offer.

Since 2023, members of the association have also been involved in historical re-enactment, focusing on crafts from the An Mil period.

Come and meet Les Compagnons d?Arkéos at weekend events, or at events featuring ancient games and stalls showcasing medieval skills

L’événement Arkéos Les compagnons d’Arkéos Douai a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de tourisme du Douaisis