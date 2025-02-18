Douai

Coup de ^rojecteur le cimetière aux accents Art déco

Rue de Sin-le-Noble Douai Nord

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Des sépultures aux touches Art déco à La Pleureuse du sculpteur Rogerol rendant hommage aux disparus, parcourez le cimetière principal avec un nouveau regard.

Des sépultures aux touches Art déco à La Pleureuse du sculpteur Rogerol rendant hommage aux disparus, parcourez le cimetière principal avec un nouveau regard. .

Rue de Sin-le-Noble Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

From graves with Art Deco touches to Rogerol’s La Pleureuse, a tribute to the departed, take a fresh look at the main cemetery.

L’événement Coup de ^rojecteur le cimetière aux accents Art déco Douai a été mis à jour le 2025-02-18 par Office de tourisme du Douaisis