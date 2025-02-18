Coup de ^rojecteur le cimetière aux accents Art déco Douai
Coup de ^rojecteur le cimetière aux accents Art déco Douai samedi 9 mai 2026.
Douai
Coup de ^rojecteur le cimetière aux accents Art déco
Rue de Sin-le-Noble Douai Nord
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Des sépultures aux touches Art déco à La Pleureuse du sculpteur Rogerol rendant hommage aux disparus, parcourez le cimetière principal avec un nouveau regard.
Des sépultures aux touches Art déco à La Pleureuse du sculpteur Rogerol rendant hommage aux disparus, parcourez le cimetière principal avec un nouveau regard. .
Rue de Sin-le-Noble Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From graves with Art Deco touches to Rogerol’s La Pleureuse, a tribute to the departed, take a fresh look at the main cemetery.
L’événement Coup de ^rojecteur le cimetière aux accents Art déco Douai a été mis à jour le 2025-02-18 par Office de tourisme du Douaisis
À voir aussi à Douai (Nord)
- Sophro’Cool à Lambres-lez-Douai Douai 11 avril 2026
- Croch’Art déco la vie en rose Douai 11 avril 2026
- Les grands magasins de Douai du Furet du Nord à l’Homme de Fer Douai 18 avril 2026
- Le quartier de l’Abbaye des Prés et ses villas Art déco Douai 19 avril 2026
- La Croisée Des Chemins Douai Nord 1 mai 2026