La Croisée Des Chemins Douai Nord

La Croisée Des Chemins A pieds Facile

La Croisée Des Chemins 59500 Douai Nord Hauts-de-France

Durée : 300 Distance : 20000.0 Tarif :

Points de départ

A Parking de Gayant Expo

Route de Tournai (Gayant Expo) Douai

B Musée Parc Arkéos

4401, route de Tournai Douai

La croisée des Chemins est au cœur du réseau d’itinéraires de randonnée de DOUAISIS AGGLO.

Elle permet de découvrir la diversité des paysages qu’ils soient humides, boisés, miniers et urbains. Le point de départ de cette boucle et du réseau d’itinéraires se situe au parking de Gayant Expo au niveau de l’ancien port charbonnier des Houillières. Ce dernier a été transformé en un parc de 21 hectares dont 5 hectares de plan d’eau.

C’est une zone naturelle comportant

– un parc avec des massifs, des pelouses, des zones boisées et des roselières,

– des espèces animales remarquables (martin pêcheur d’Europe, perdrix grise, lézard des murailles) ponctuellement présentes,

– des espaces dédiés à la promenade, aux activités scolaires (courses d’orientation), à la course à pied, au vélo, aux études faunistiques et à la pêche.

– un parc de loisirs proposant de nombreuses activités.

De nombreuses actions sont mises en place fauche tardive, préservation du bois mort, arrêt de l’utilisation des pesticides et préservation de la faune et de la flore existantes.

A voir

Loisirs

– Parc Jacques Vernier

– Musée Parc Arkéos

Patrimoine

– Gare d’eau de Douai-Dorignies

– Chevalement de Roost-Warendin

Nature

– Le marais du Vivier d’Auby

– Réserve naturelle de Lains et du Pont Pinet

– Terrils de l’Escarpelle et des Pâturelles

De la terre à la table

La ferme des Thuyas (lapin)

La ferme Cliquet (légumes)

La ferme des Vanneaux (Roost-Warendin)

Escargots fermiers (Râches)

Facile

English : La Croisée Des Chemins

Starting points

A ? Gayant Expo parking lot

Route de Tournai (Gayant Expo) Douai

B ? Parc Arkéos Museum

4401, route de Tournai Douai

La croisée des Chemins is at the heart of DOUAISIS AGGLO?s network of hiking trails.

It allows you to discover a diversity of landscapes, from wetlands and woodlands to mining and urban landscapes. The starting point for this loop and the network of itineraries is the Gayant Expo parking lot at the former Houillières coal port. This has been transformed into a 21-hectare park, including 5 hectares of water.

It is a natural area comprising

– a park with flowerbeds, lawns, wooded areas and reedbeds,

– remarkable animal species (European kingfisher, grey partridge, wall lizard) occasionally present,

– areas dedicated to walking, school activities (orienteering), running, cycling, wildlife studies and fishing.

– a leisure park offering a wide range of activities.

Numerous actions have been implemented: late mowing, preservation of dead wood, cessation of pesticide use and preservation of existing flora and fauna.

Highlights

Leisure activities

– Jacques Vernier Park

– Parc Arkéos Museum

Heritage

– Douai-Dorignies water station

– Roost-Warendin headframe

Nature

– Vivier d?Auby marshes

– Lains and Pont Pinet nature reserves

– Escarpelle and Pâturelles earthworks

From earth to table

La ferme des Thuyas (rabbit)

La ferme Cliquet (vegetables)

Vanneaux farm (Roost-Warendin)

Escargots fermiers (Râches)

Deutsch : La Croisée Des Chemins

Ausgangspunkte

A ? Parkplatz von Gayant Expo

Route de Tournai (Gayant Expo) Douai

B ? Museum Parc Arkéos

4401, Route de Tournai Douai

La croisée des Chemins ist das Herzstück des Wanderwegenetzes der DOUAISIS AGGLO.

Sie ermöglicht es, die Vielfalt der Landschaften zu entdecken, seien es Feuchtgebiete, Wälder, Bergwerke oder Städte. Der Ausgangspunkt dieses Rundwegs und des Wanderwegenetzes befindet sich auf dem Parkplatz von Gayant Expo am ehemaligen Kohlehafen von Houillières. Der Hafen wurde in einen 21 Hektar großen Park umgewandelt, von dem 5 Hektar Wasserfläche sind.

Es handelt sich um ein Naturgebiet mit

– einen Park mit Beeten, Rasenflächen, Waldgebieten und Schilfgürteln,

– bemerkenswerte Tierarten (Europäischer Eisvogel, Rebhuhn, Mauereidechse), die punktuell vorkommen,

– flächen, die zum Spazierengehen, für schulische Aktivitäten (Orientierungslauf), Laufen, Radfahren, für faunistische Studien und zum Angeln genutzt werden können.

– ein Freizeitpark, in dem zahlreiche Aktivitäten angeboten werden.

Es werden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt: spätes Mähen, Erhaltung von Totholz, Verzicht auf Pestizide und Erhaltung der vorhandenen Fauna und Flora.

Sehenswertes

Freizeitaktivitäten

– Jacques Vernier-Park

– Museum Parc Arkéos

Kulturerbe

– Wasserbahnhof von Douai-Dorignies

– Förderturm von Roost-Warendin

Natur

– Das Sumpfgebiet Vivier d’Auby

– Naturreservat von Lains und Pont Pinet

– Halden von Escarpelle und Pâturelles

Von der Erde auf den Tisch

La ferme des Thuyas (Kaninchen)

Der Bauernhof Cliquet (Gemüse)

Der Bauernhof von Vanneaux (Roost-Warendin)

Bauernhofschnecken (Râches)

Italiano :

Punti di partenza

A ? Parcheggio Gayant Expo

Strada di Tournai (Gayant Expo) Douai

B ? Museo Parc Arkéos

4401, via di Tournai Douai

La Croisée des Chemins è il cuore della rete di itinerari pedonali DOUAISIS AGGLO.

Permette di scoprire la diversità dei paesaggi, siano essi umidi, boscosi, minerari o urbani. Il punto di partenza di questo anello e della rete di percorsi è il parcheggio Gayant Expo dell’ex porto carbonifero di Houillières. Questo è stato trasformato in un parco di 21 ettari, di cui 5 ettari di acqua.

Si tratta di un’area naturale che comprende

– un parco con aiuole, prati, aree boschive e canneti,

– specie animali di rilievo (martin pescatore europeo, pernice grigia, lucertola muraiola) occasionalmente presenti,

– aree dedicate alle passeggiate, alle attività scolastiche (orienteering), alla corsa, al ciclismo, allo studio della fauna selvatica e alla pesca.

– un parco ricreativo che offre un’ampia gamma di attività.

Sono state attuate numerose azioni: sfalcio tardivo, conservazione del legno morto, interruzione dell’uso di pesticidi e conservazione della flora e della fauna esistenti.

Cose da vedere

Attività per il tempo libero

– Parco Jacques Vernier

– Museo del Parco Arkéos

Patrimonio

– Stazione idrica di Douai-Dorignies

– Telaio di testa Roost-Warendin

Natura

– Paludi di Vivier d’Auby

– Riserva naturale di Lains e Pont Pinet

– Terreni di Escarpelle e Pâturelles

Dalla terra alla tavola

La ferme des Thuyas (coniglio)

La ferme Cliquet (verdure)

Fattoria Vanneaux (Roost-Warendin)

Fattoria delle lumache (Râches)

Español : La Croisée Des Chemins

Puntos de partida

A ? Aparcamiento Gayant Expo

Route de Tournai (Gayant Expo) Douai

B ? Museo Parc Arkéos

4401, route de Tournai Douai

La croisée des Chemins se encuentra en el corazón de la red de rutas de senderismo DOUAISIS AGGLO.

Permite descubrir la diversidad de paisajes, ya sean húmedos, boscosos, mineros o urbanos. El punto de partida de este bucle y de la red de itinerarios es el aparcamiento Gayant Expo del antiguo puerto carbonero de Houillières. Éste se ha transformado en un parque de 21 hectáreas, incluidas 5 hectáreas de agua.

Se trata de un espacio natural compuesto por

– un parque con parterres, césped, zonas arboladas y cañaverales,

– presencia ocasional de especies animales notables (martín pescador europeo, perdiz pardilla, lagarto de muro),

– zonas dedicadas al paseo, a las actividades escolares (orientación), a la carrera a pie, al ciclismo, al estudio de la fauna y a la pesca.

– un parque de ocio que ofrece una amplia gama de actividades.

Se han llevado a cabo numerosas acciones: siega tardía, preservación de la madera muerta, supresión del uso de pesticidas y conservación de la flora y la fauna existentes.

Lugares de interés

Actividades de ocio

– Parque Jacques Vernier

– Museo del Parque de Arkéos

Patrimonio

– Estación fluvial Douai-Dorignies

– Cabecera de Roost-Warendin

Naturaleza

– Marismas de Vivier d’Auby

– Reserva natural de Lains y Pont Pinet

– Terraplenes de Escarpelle y Pâturelles

De la tierra a la mesa

La ferme des Thuyas (conejo)

La ferme Cliquet (verduras)

La granja Vanneaux (Roost-Warendin)

Granja de caracoles (Râches)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-16 par SIM Hauts-de-France