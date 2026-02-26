Flânerie en Art déco la rue de Férin Douai
Flânerie en Art déco la rue de Férin Douai dimanche 3 mai 2026.
Douai
Flânerie en Art déco la rue de Férin
214 rue de Cambrai Douai Nord
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Terrien, Renodeyn ou Daubenton, tous ces architectes talentueux… c’est peut-être un détail pour vous, mais pas pour Isabelle qui arpente la rue de Férin.
Terrien, Renodeyn ou Daubenton, tous ces architectes talentueux… c’est peut-être un détail pour vous, mais pas pour Isabelle qui arpente la rue de Férin. .
214 rue de Cambrai Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com
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English :
Terrien, Renodeyn or Daubenton, all talented architects… it may be a detail to you, but not to Isabelle, who strolls down the rue de Férin.
L’événement Flânerie en Art déco la rue de Férin Douai a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme du Douaisis
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