Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Flânerie en Art déco la rue de Férin Douai

Flânerie en Art déco la rue de Férin Douai dimanche 3 mai 2026.

Adresse : 214 rue de Cambrai

Ville : 59500 Douai

Département : Nord

Début : 2026-05-03T15:00:00

Fin : 2026-05-03T17:00:00

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Douai

Flânerie en Art déco la rue de Férin

214 rue de Cambrai Douai Nord

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Terrien, Renodeyn ou Daubenton, tous ces architectes talentueux… c’est peut-être un détail pour vous, mais pas pour Isabelle qui arpente la rue de Férin.
Terrien, Renodeyn ou Daubenton, tous ces architectes talentueux… c’est peut-être un détail pour vous, mais pas pour Isabelle qui arpente la rue de Férin.   .

214 rue de Cambrai Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79  tourisme@douaisis-agglo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Terrien, Renodeyn or Daubenton, all talented architects… it may be a detail to you, but not to Isabelle, who strolls down the rue de Férin.

L’événement Flânerie en Art déco la rue de Férin Douai a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme du Douaisis

À voir aussi à Douai (Nord)