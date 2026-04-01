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Concert d’orgues Père et fils Douai

Concert d’orgues Père et fils Douai

Concert d’orgues Père et fils Douai dimanche 26 avril 2026.

Adresse : 43 Rue Henri Dunant

Ville : 59500 Douai

Département : Nord

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Douai

Concert d’orgues Père et fils

43 Rue Henri Dunant Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Concert anniversaire des 40 ans des Orgues à Douai à l’église Notre-Dame de Douai.
Un duo père-fils avec Marc Carlier à l’orgue et Jean-Édouard Carlier à la contrebasse.
Entrée libre.
Concert anniversaire des 40 ans des Orgues à Douai à l’église Notre-Dame de Douai.
Un duo père-fils avec Marc Carlier à l’orgue et Jean-Édouard Carlier à la contrebasse.
Entrée libre.   .

43 Rue Henri Dunant Douai 59500 Nord Hauts-de-France   orgues.douai@gmail.com

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English :

40th anniversary concert of Les Orgues à Douai at the Notre-Dame church in Douai.
A father-son duo with Marc Carlier on organ and Jean-Édouard Carlier on double bass.
Free admission.

L’événement Concert d’orgues Père et fils Douai a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Douaisis

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