Douai

Tandem Scène Nationale Crocodile

322 Place du Barlet Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29

Un pas de deux magnétique qui décline toutes les nuances du sentiment amoureux. Tout en délicatesse, empreint d’humour, de légèreté, pétri d’inventivité, Crocodile confirme les talents d’écriture chorégraphique de Martin Harriague, dans une écoute attentive de sa partenaire et en résonance avec l’interprétation de deux percussionnistes.

Surprenant animal sentimental que ce Crocodile qui se révèle ici à travers un duo complice aux gestes mesurés, ciselés, propre à décliner en touches subtiles toute la palette des émotions amoureuses. Sur un plateau nu, mais accompagnés par deux musiciens de l’ensemble 0, le danseur et chorégraphe basque Martin Harriague, entre dans un dialogue dansé avec la danseuse franco-américaine Emilie Leriche. Dans ce discours amoureux, composé de gestes simples et légers, dans la charmante obstination de la répétition d’une même phrase musicale, les deux interprètes s’approchent, ajustent leurs mouvements, s’esquivent, se retrouvent, sans d’abord se toucher. Et, quand ce moment arrive, c’est une découverte extraordinaire qui se communique de la scène à la salle. À distance l’un de l’autre, puis imbriqués, comme en fusion, le couple joue avec subtilité de l’espace entre les corps et pare cette intimité d’une vibrante écoute réciproque. Avec Crocodile, œuvre à fleur de peau, le chorégraphe et nouveau directeur du Ballet de l’Opéra Grand Avignon, renouvelle avec brio le genre chorégraphique du pas de deux.

Un pas de deux magnétique qui décline toutes les nuances du sentiment amoureux. Tout en délicatesse, empreint d’humour, de légèreté, pétri d’inventivité, Crocodile confirme les talents d’écriture chorégraphique de Martin Harriague, dans une écoute attentive de sa partenaire et en résonance avec l’interprétation de deux percussionnistes.

Surprenant animal sentimental que ce Crocodile qui se révèle ici à travers un duo complice aux gestes mesurés, ciselés, propre à décliner en touches subtiles toute la palette des émotions amoureuses. Sur un plateau nu, mais accompagnés par deux musiciens de l’ensemble 0, le danseur et chorégraphe basque Martin Harriague, entre dans un dialogue dansé avec la danseuse franco-américaine Emilie Leriche. Dans ce discours amoureux, composé de gestes simples et légers, dans la charmante obstination de la répétition d’une même phrase musicale, les deux interprètes s’approchent, ajustent leurs mouvements, s’esquivent, se retrouvent, sans d’abord se toucher. Et, quand ce moment arrive, c’est une découverte extraordinaire qui se communique de la scène à la salle. À distance l’un de l’autre, puis imbriqués, comme en fusion, le couple joue avec subtilité de l’espace entre les corps et pare cette intimité d’une vibrante écoute réciproque. Avec Crocodile, œuvre à fleur de peau, le chorégraphe et nouveau directeur du Ballet de l’Opéra Grand Avignon, renouvelle avec brio le genre chorégraphique du pas de deux. .

322 Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 9 71 00 56 78 billetterie@tandem.email

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English :

A magnetic pas de deux that explores all the nuances of love. Delicate, humorous, light-hearted and full of inventiveness, Crocodile confirms Martin Harriague?s talent for choreography, listening attentively to his partner and resonating with the performance of two percussionists.

Crocodile is a surprisingly sentimental animal, revealed here in a duet of measured, chiselled gestures that subtly express the full range of emotions in love. On a bare stage, but accompanied by two musicians from Ensemble 0, Basque dancer and choreographer Martin Harriague enters into a dance dialogue with Franco-American dancer Emilie Leriche. In this amorous discourse, made up of simple, light gestures and the charming obstinacy of repeating the same musical phrase, the two performers approach each other, adjust their movements, evade each other, find each other again, without first touching. And when they do, an extraordinary discovery is communicated from stage to stage. Distanced from each other, then intertwined, as if in fusion, the couple play with subtlety with the space between their bodies, and adorn this intimacy with a vibrancy of mutual listening. With Crocodile, the choreographer and new director of the Ballet de l’Opéra Grand Avignon brilliantly renews the choreographic genre of the pas de deux.

L’événement Tandem Scène Nationale Crocodile Douai a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Douaisis