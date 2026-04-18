Douai

Concert Rencontre de choeur d’hommes

1-229 Rue Wallerand Hangouart Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le Choeur des Mineurs Polonais de Douai reçoit le Choeur d’Hommes Tébasco de Oudenaarde Belgique et Le Choeur d’Hommes de la Jeune France de Dunkerque Le Dimanche 3 Mai 2026.

Réservation sur HELLO ASSO ou auprès de TARONT Gérard au 07 85 59 91 36 et par mail cmpdouai59@gmail.com

Nous vous invitons à venir découvrir nos Choeurs amis, qui vous enchanterons avec un programme très éclectique.

Le Choeur des Mineurs Polonais de Douai reçoit le Choeur d’Hommes Tébasco de Oudenaarde Belgique et Le Choeur d’Hommes de la Jeune France de Dunkerque Le Dimanche 3 Mai 2026.

Réservation sur HELLO ASSO ou auprès de TARONT Gérard au 07 85 59 91 36 et par mail cmpdouai59@gmail.com

Nous vous invitons à venir découvrir nos Choeurs amis, qui vous enchanterons avec un programme très éclectique. .

1-229 Rue Wallerand Hangouart Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 7 85 59 91 36

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English :

The Choeur des Mineurs Polonais de Douai welcomes the Choeur d’Hommes Tébasco de Oudenaarde Belgique and the Choeur d’Hommes de la Jeune France de Dunkerque on Sunday May 3, 2026.

Bookings on HELLO ASSO or with TARONT Gérard on 07 85 59 91 36 or by e-mail cmpdouai59@gmail.com

We invite you to come and discover our choir friends, who will delight you with a highly eclectic program.

L’événement Concert Rencontre de choeur d’hommes Douai a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Douaisis