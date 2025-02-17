Douai

Place Carnot, la richesse de l’Art déco

1 Place d’Armes Douai Nord

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

NOUVEAU CIRCUIT Poussez les portes de l’Art déco à Carnot !

Entre deux-guerres, la ville s’embellit de beaux immeubles Art déco. Les décors géométriques et stylisés ainsi que les bow-windows de l’immeuble Raverdy, imposant vaisseau, donnant sur la place Carnot témoignent de cette période.

NOUVEAU CIRCUIT Poussez les portes de l’Art déco à Carnot !

Entre deux-guerres, la ville s’embellit de beaux immeubles Art déco. Les décors géométriques et stylisés ainsi que les bow-windows de l’immeuble Raverdy, imposant vaisseau, donnant sur la place Carnot témoignent de cette période. .

1 Place d’Armes Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

NEW TOUR: Open the doors to Art Deco at Carnot!

Between the wars, the city was embellished with beautiful Art Deco buildings. The geometric, stylized decorations and bow windows of the Raverdy building, an imposing vessel overlooking Place Carnot, bear witness to this period.

L’événement Place Carnot, la richesse de l’Art déco Douai a été mis à jour le 2025-02-17 par Office de tourisme du Douaisis