Tandem Scène Nationale Olalaland Douai

Douai

Tandem Scène Nationale Olalaland

322 Place du Barlet Douai Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 16:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Clémence Jeanguillaume et Lionel Dray, créateurs poétiques et fantasques, puisent dans leur délirante galerie de personnages pour proposer au jeune public, et à tous ceux qui se savent encore enfant quelque part, une comédie musicale mettant Madame Olala en vedette. Cette nouvelle création mêlera malicieusement dessin, musique, théâtre, entre autres artifices, pour faire naître la magie et tourner à plein l’usine à rêves d’Olalaland.

Il est parfaitement concevable que la splendeur de la vie se tienne prête à côté de chaque être et toujours dans sa plénitude, mais qu’elle soit voilée, enfouie dans les profondeurs, invisible, lointaine. Elle est pourtant là, ni hostile, ni malveillante, ni sourde ; qu’on l’invoque par son nom propre, le mot juste, et elle vient. C’est là l’essence de la magie qui ne crée pas mais invoque. Franz Kafka

Abracadabra… L’équipe des Dimanches de Monsieur Dézert, d’Ainsi la bagarre et de Madame L’Aventure inscrit sa nouvelle création, un spectacle pour les enfants cette fois, dans la tradition littéraire de l’énigme. Créée à Douai au printemps, Olalaland promet une épopée mythique et bigarrée où BD et musique se rencontreront dans un grand tohu-bohu d’absurde et de poésie. Du minuscule à l’infini, du noir et blanc à la couleur, du quotidien au fantastique, cette aventure musicale et dessinée esquissera le portrait d’un être lunaire, inspiré du cinéma de Buster Keaton et de Jacques Tati, en passant par La linea, le dessin-animé télévisé, et sans paroles lui aussi, d’Osvaldo Cavandoli. Quel peut bien être le lien entre l’histoire d’une fausse note, les 234 rêves de Madame Olala, un peuple de souris, un requin volant et l’art délicat d’un bon petit déjeuner ? Olalaland !

Clémence Jeanguillaume et Lionel Dray, créateurs poétiques et fantasques, puisent dans leur délirante galerie de personnages pour proposer au jeune public, et à tous ceux qui se savent encore enfant quelque part, une comédie musicale mettant Madame Olala en vedette. Cette nouvelle création mêlera malicieusement dessin, musique, théâtre, entre autres artifices, pour faire naître la magie et tourner à plein l’usine à rêves d’Olalaland.

Il est parfaitement concevable que la splendeur de la vie se tienne prête à côté de chaque être et toujours dans sa plénitude, mais qu’elle soit voilée, enfouie dans les profondeurs, invisible, lointaine. Elle est pourtant là, ni hostile, ni malveillante, ni sourde ; qu’on l’invoque par son nom propre, le mot juste, et elle vient. C’est là l’essence de la magie qui ne crée pas mais invoque. Franz Kafka

Abracadabra… L’équipe des Dimanches de Monsieur Dézert, d’Ainsi la bagarre et de Madame L’Aventure inscrit sa nouvelle création, un spectacle pour les enfants cette fois, dans la tradition littéraire de l’énigme. Créée à Douai au printemps, Olalaland promet une épopée mythique et bigarrée où BD et musique se rencontreront dans un grand tohu-bohu d’absurde et de poésie. Du minuscule à l’infini, du noir et blanc à la couleur, du quotidien au fantastique, cette aventure musicale et dessinée esquissera le portrait d’un être lunaire, inspiré du cinéma de Buster Keaton et de Jacques Tati, en passant par La linea, le dessin-animé télévisé, et sans paroles lui aussi, d’Osvaldo Cavandoli. Quel peut bien être le lien entre l’histoire d’une fausse note, les 234 rêves de Madame Olala, un peuple de souris, un requin volant et l’art délicat d’un bon petit déjeuner ? Olalaland ! .

322 Place du Barlet Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 9 71 00 56 78 billetterie@tandem.email

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English :

Clémence Jeanguillaume and Lionel Dray, poetic and whimsical creators, draw on their delirious gallery of characters to offer young audiences, and all those who still know they are children somewhere, a musical comedy starring Madame Olala. This new creation mischievously blends drawing, music, theater and other tricks to conjure up magic and get the Olalaland dream factory up and running.

It’s perfectly conceivable that the splendor of life stands ready and always in fullness beside every being, but that it is veiled, buried in the depths, invisible, distant. Yet it is there, neither hostile, nor malevolent, nor deaf; call it by its proper name, the right word, and it comes. This is the essence of magic, which does not create, but invokes… Franz Kafka

Abracadabra? The team behind Les Dimanches de Monsieur Dézert, Ainsi la bagarre and Madame L?Aventure have added their latest creation, this time a show for children, to the literary tradition of the enigma. Premiered in Douai in the spring, Olalaland promises a mythical, motley epic where comics and music meet in a tohu-bohu of the absurd and poetic. From the minuscule to the infinite, from black and white to color, from the everyday to the fantastic, this musical and comic adventure will sketch the portrait of a lunar being, inspired by the cinema of Buster Keaton and Jacques Tati, via La linea, the wordless TV cartoon by Osvaldo Cavandoli. What could possibly be the link between the story of a false note, Madame Olala?s 234 dreams, a people of mice, a flying shark and the delicate art of a good breakfast? Olalaland!

L’événement Tandem Scène Nationale Olalaland Douai a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Douaisis