Échauffement des Cuves, Brasserie d’Orville, Louvres

Informations pratiques

Échauffement des Cuves Vendredi 31 juillet, 17h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T17:00:00+02:00 – 2026-08-01T00:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T17:00:00+02:00 – 2026-08-01T00:00:00+02:00

C’est la veille de notre grande fermeture estivale et on a décidé de faire monter la pression tout en douceur. Viens te détendre dans le jardin pour l’échauffement officiel avant la tempête du lendemain, avec de bonnes mousses et des grillades.

Pour cette soirée chill, la taproom sort le grand jeu côté détente pour l’ultime préchauffe. Prends ta pinte de nos bières artisanales fraîches et installe-toi confortablement dans le jardin. Le but ? Te préparer doucement avant de vider définitivement les cuves le lendemain !

Aux manettes des braises, le chef Paul-Henri sort ses meilleures pinces pour te régaler au barbecue. Au programme des réjouissances : saucisses, merguez et légumes grillés pour accompagner nos bonnes bières avec une bonne dose de gourmandise.

Côté bonnes ondes, c’est la carte blanche musicale :

⚡ DJ KILA ⚡ (DJ Set)

Un set 100% à la carte où notre DJ s’adaptera directement à l’ambiance et aux envies de la taproom tout au long de la soirée. De quoi dodeliner de la tête au coucher du soleil.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ DJ SET DÈS 19h00

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & braises ardentes ! CheerZ !

ÉCHAUFFEMENT DES CUVES

Vendredi 31 Juillet

De 17h00 à 00h00 – DJ Set à 19h00

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/gLR1ZM9gj »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

On fait monter la pression, la veille de notre event de fermeture estivale. Viens te détendre dans le jardin avant la tempête du lendemain, avec de bonnes mousses et des grillades.