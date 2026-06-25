Echec et mat ! Tour de Paris Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Lot

Echec et mat !

Tour de Paris Boulevard Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Tu aimes les jeux de société ? Ça tombe bien, les chevaliers aussi ! Moulin, mérelle, alquerque… Découvre comment on s’amusait dans une tour au Moyen Âge, et fabrique ton propre jeu de plateau !

Réservation obligatoire (nombre de places limité). .

Tour de Paris Boulevard Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Echec et mat !

L’événement Echec et mat ! Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne