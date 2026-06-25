Echec et mat ! Tour de Paris Villeneuve-sur-Lot
mercredi 15 juillet 2026 · Tour de Paris · Villeneuve-sur-Lot
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Lot
Echec et mat !
Tour de Paris Boulevard Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Tu aimes les jeux de société ? Ça tombe bien, les chevaliers aussi ! Moulin, mérelle, alquerque… Découvre comment on s’amusait dans une tour au Moyen Âge, et fabrique ton propre jeu de plateau !
Réservation obligatoire (nombre de places limité). .
Tour de Paris Boulevard Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Echec et mat !
L’événement Echec et mat ! Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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