Miss Grumpy Villeneuve-sur-lot Villeneuve-sur-Lot
Miss Grumpy Villeneuve-sur-lot Villeneuve-sur-Lot mardi 7 juillet 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Miss Grumpy
Villeneuve-sur-lot Lieu de rdv communiqué lors de la réserv Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-08-11 19:45:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-11
Vous aimez l’humour et la dérision ? Alors suivez Miss Grumpy, guide-conférencière (Stéphanie Wiart) tout terrain à l’accent anglais bien prononcé. Elle vous a concocté une visite de Villeneuve-sur-Lot à son image, pleine de surprises, de situations cocasses, et de joyeuses bizarreries !
Réservation obligatoire (nombre de places limités)
Lieu de rdv communiqué lors de la réservation. .
Villeneuve-sur-lot Lieu de rdv communiqué lors de la réserv Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Miss Grumpy
L’événement Miss Grumpy Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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