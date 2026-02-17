Echecs et maths Nathan Chaudat | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Echecs et maths Nathan Chaudat | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17 19:20:00

Date(s) :

2026-10-17

Venez voir Nathan Chaudat dans son spectacle Echecs et maths le samedi 17 octobre à 18h à la Comédie des Volcans.

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see Nathan Chaudat in his show Echecs et maths on Saturday October 17 at 6pm at the Comédie des Volcans.

L’événement Echecs et maths Nathan Chaudat | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-17 par Clermont Auvergne Volcans