ECHO (Every Cold-Hearted oxygen) – Nassim Soleimanpour & Omar Elerian – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes mercredi 20 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 20:00 – 21:19

Gratuit : non 9 € à 25 € 9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Théâtre Une méditation sur l’exil et la résistance où mise en scène astucieuse et jeux d’improvisation bousculent les notions de temps, d’espace, de frontières et de patrie. Le dramaturge iranien Nassim Soleimanpour est connu pour ses performances « cold read » (lecture à froid) qui ont commencé lorsqu’on lui a refusé un passeport. Ne pouvant voyager avec ses pièces, d’autres acteurs ont pris sa place, lisant un texte qu’ils n’avaient jamais vu auparavant. À chaque représentation d’ECHO, un nouveau ou une nouvelle interprète monte sur scène sans avoir la moindre idée de ce qui va lui être demandé. Sans répétition et sans préparation, le texte (reçu via des écouteurs) devient son mode d’emploi dans un voyage à travers l’histoire du dramaturge, connecté en direct depuis son appartement berlinois. La mise en scène subtile d’Omar Elerian joue avec le temps et l’espace, projetant chacun dans la condition d’une personne ballotée d’un foyer à un autre. Au fil d’un récit émouvant, la salle de théâtre devient une capsule temporelle, un moyen de s’accrocher aux gens et aux lieux que nous aimons, même si nous ne sommes pas à leurs côtés. Durée : 1h20 Tout public à partir de 12 ans Représentations :mercredi 20 et jeudi 21 mai 2026 à 20h

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/