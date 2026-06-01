Échos de Belleville – by Elysium, Belvédère de Belleville, Paris

Échos de Belleville – by Elysium Dimanche 21 juin, 15h00 Belvédère de Belleville Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

ÉCHOS DE BELLEVILLE

À l’occasion de la Fête de la Musique, Elysium propose une expérience musicale en plein air pensée comme un moment de partage, de découverte et d’immersion sonore autour des musiques électroniques.

Tout au long de l’événement, plusieurs DJs du collectif se relaieront pour proposer des sets mêlant house, techno mélodique et sonorités électroniques contemporaines, dans une ambiance progressive et accessible à tous les publics. La programmation a été conçue pour évoluer au fil de la journée, avec des sélections musicales adaptées aux différentes atmosphères et à l’énergie du public.

L’événement se déroulera dans un format convivial et à taille humaine, favorisant les échanges, la danse et la découverte artistique dans un cadre respectueux de l’espace public et du voisinage. Une attention particulière sera portée à la qualité sonore, au bon déroulement de l’installation ainsi qu’au respect des normes en vigueur.

Pensé comme une initiative culturelle ouverte, ce rendez-vous a pour objectif de mettre en avant la scène électronique indépendante et de créer un moment fédérateur autour de la musique, dans l’esprit festif et inclusif de la Fête de la Musique.

Belvédère de Belleville 27 Rue Piat, 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France

ÉCHOS DE BELLEVILLE

© Illustration : Maguelone du Fou