Echos du passé, sons d’aujourd’hui…, Vesunna, site-musée gallo-romain, Périgueux

Echos du passé, sons d'aujourd'hui… Samedi 23 mai, 20h00 Vesunna, site-musée gallo-romain Dordogne

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées 2026, le musée Vesunna proposera une soirée immersive mêlant théâtre déambulatoire, création d’ambiances musicales et temps conviviaux, afin de valoriser de manière originale et décalée le site archéologique de la domus de Vesone.

Avec la participation de la compagnie On the Road. Cette compagnie bordelaise, fondée en 2011 et conventionnée avec la Ville de Bruges, réunit quatre comédiens passionnés de littérature et de théâtre immersif. Elle développe des créations sensibles, interactives et accessibles, inspirées par l’esprit de liberté et de renouveau artistique de la jeunesse américaine d’après-guerre.

Des personnages romains déambuleront dans le musée et sur le site archéologique. À travers des scènes improvisées, ils partageront la vie quotidienne, les histoires et les secrets de Vesunna sur un ton poétique et décalé. Attention : les Romains sont connus pour avoir le caractère bien trempé !

Pour accompagner cette traversée nocturne, Carole et Aude, duo du Martine Mix, sortiront leurs meilleures galettes gallo-romaines ainsi que des pépites au format compressé de notre époque contemporaine pour créer une ambiance sonore vibrante et envoûtante.

Leur univers musical accompagnera la déambulation de nos fantômes tout droit sortis du passé, aux quatre coins du musée. Pensée sur mesure pour Vesunna, leur création sonore fera vibrer la domus (la maison gallo-romaine), dialoguer passé et présent et transformera la visite nocturne en une expérience immersive, rythmée et joyeusement inattendue.

Association de malfaitrices du mix, couronnes de fleurs vissées sur la tête, ce duo 100 % female discomobile navigue entre la douceur d’un dimanche matin lové dans les couettes, le charme d’une mise en pli sixties, le tranchant d’une crête punk et l’explosion d’une coupe déstructurée électro.

Vesunna, site-musée gallo-romain 20 Rue 26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux, France

