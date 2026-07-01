AGENDA · Terres-de-Haute-Charente
Echos Ornementaux Terres-de-Haute-Charente
samedi 18 juillet 2026 · Terres-de-Haute-Charente
Informations pratiques
Terres-de-Haute-Charente
Echos Ornementaux
Galerie des Arts, Avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-18
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-18
Quand le motif devient structure
.
Galerie des Arts, Avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 72 51
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English :
When the motif becomes structure
L’événement Echos Ornementaux Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Charente Limousine
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