Informations pratiques

Terres-de-Haute-Charente

Echos Ornementaux

Galerie des Arts, Avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-18

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-18

Quand le motif devient structure

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Galerie des Arts, Avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 72 51

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English :

When the motif becomes structure

L’événement Echos Ornementaux Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Charente Limousine