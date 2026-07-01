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AGENDA · Terres-de-Haute-Charente

Echos Ornementaux Terres-de-Haute-Charente

samedi 18 juillet 2026 · Terres-de-Haute-Charente

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Galerie des Arts, Avenue de la gare
Ville
16270 Terres-de-Haute-Charente
Département
Charente
Tarif

Terres-de-Haute-Charente

Echos Ornementaux

Galerie des Arts, Avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-18
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-18

Quand le motif devient structure
  .

Galerie des Arts, Avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 72 51 

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English :

When the motif becomes structure

L’événement Echos Ornementaux Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Charente Limousine

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