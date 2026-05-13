« échos » : série de films courts réalisée par des étudiant.es de l’Université de Strasbourg, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg

« échos » : série de films courts réalisée par des étudiant.es de l’Université de Strasbourg Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

« échos » : série de films courts réalisée par des étudiant.es de l’Université de Strasbourg, lors d’ateliers au musée avec la compagnie Quai n° 7 : Juliette Steiner, metteuse en scène, Violette Gravelines, scénographe et Malu França, vidéaste. Projet en collaboration avec le SUAC et le TJP. Auditorium des Musées

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain Importance de la présence de Arp et Sophie Taueber ; ensemble significatif autour de l’oeuvre de Gustave Doré ; fonds important de photographies anciennes ; ensemble remarquable d’oeuvres d’artistes contemporains allemands (Baselitz, Penck, Immendorf, Lüpertz) uniques en France.

« échos » : série de films courts réalisée par des étudiant.es de l’Université de Strasbourg, lors d’ateliers au musée avec la compagnie Quai n° 7 : Juliette Steiner, metteuse en scène, Violette et…

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