ÉCLATS D’ENFANCE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ÉCLATS D’ENFANCE

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 20:30:00

fin : 2027-01-30 22:00:00

Date(s) :

2027-01-28

Longtemps longtemps je me suis caché, à travers des romans où je revenais à mes sources, je n’en parlais pas moins de moi.

es derniers jours d’un homme, Le chemin s’arrêtera là, L’horizon qui nous manque… Jean Rouaud le ressentait et pendant plusieurs années il me mit affectueusement au défi de m’atteler à un texte où j’avancerais à découvert. Fatalement, un jour, l’étincelle devait faire un feu.

À travers 40 “éclats”, Pascal Dessaint revient sur son enfance. C’est à l’os, déroutant parfois, assurément bouleversant. Comment on fait un écrivain… 10 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

%AB For a very long time, I hid myself—through novels in which I returned to my roots, yet I was still talking about myself.

L’événement ÉCLATS D’ENFANCE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE