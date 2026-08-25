Éclats du rire ! Lille

Informations pratiques

Lille

Éclats du rire !

22 avenue Willy Brandt Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 11:00:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01 2026-11-04 2026-11-05

**Cet automne, Lille devient la capitale de l’humour et de l’audace. Pour la première fois de leur histoire, les 22 Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) s’unissent dans un unique lieu pour un événement hors norme l’exposition** _**Éclats du rire**_ **!**

_** L’art est un jeu, et le rire en est une règle très sérieuse **_

### **Une réunion historique pour un patrimoine unique**

Fruit d’une collaboration inédite entre lille3000 et le réseau Platform, cette exposition célèbre 40 ans de passion et de décentralisation culturelle. Cette réunion historique valorisera la richesse de la scène française des talents émergents aux artistes confirmés en dialogue avec des créateurs internationaux. En investissant les trois étages du Tripostal (5 000 m2), les 22 Frac dévoilent la richesse de leurs collections à travers le prisme de l’ironie, de la dérision, du détournement et de la fantaisie.

### **L’humour comme outil critique**

Loin de l’image d’un art élitiste ou austère, Éclats du rire ! propose un parcours effervescent où le rire devient une arme de réflexion. Des jeux de langages aux détournements, les œuvres sélectionnées bousculent nos certitudes avec jubilation. De l’humour le plus léger au plus sarcastique, du plus absurde au plus satirique, l’exposition invitera le spectateur à devenir acteur de sa propre visite par le biais de l’émotion et de l’esprit.

### **Un événement pour tous les publics**

Sous le commissariat de Caroline David, cette exposition a été conçue comme une expérience généreuse et accessible. Elle s’adresse à toutes les générations, prouvant que l’art contemporain peut être aussi profond qu’irrésistiblement drôle.

**Avec Carlos Aires, Ivan Argote, Basserode, Glen Baxter, Ben, Jurgen Bey, Diego Bianchi, Marcel Broodthaers, Maurizio Cattelan, Jacques Charlier, Jean-Jules Chasse-pot, Claude Closky, Mathis Collins, Tony Cragg, François Curlet, Brice Dellsperger, Hélène Delprat, Wim Delvoye, John Deneuve, Hervé Di Rosa, Erik Dietman, Robert Doisneau, Jean Dupuy, Eric Duyckaerts, Ernest T., Erró, Esther Ferrer, Robert Filliou, Daniel Firman, Peter Fischli & David Weiss, Thierry Fontaine, Samuel Fosso, Michel François, Jean-François Gavoty, General Idea, Pauline Ghersi, Piero Gilardi, John Giorno, Michel Gouéry, Raymond Hains, Jean Hélion, Hans Hemmert, Joël Hubaut, Rodolphe Huguet, Fabrice Hyber, Valerie Jouve, Arnaud Labelle-Rojoux, Stéphane Lallemand, Bertrand Lavier, Ange Leccia, Aurore Le Duc, Lou Le Forban, Natacha Lesueur, Guy Limone, Jacques Lizène, Clémentine Margheriti, Philippe Mayaux, Paul McCarthy, Tony Matelli, Annette Messager, François Morellet, Manuel Ocampo, Orlan, Laurina Paperina, Présence Panchounette, Bruno Peinado, Régis Perray, Guillaume Pinard, Julien Prévieux, Laure Prouvost, Radi Designers, Philippe Ramette, Guy Rottier, Batoul S’Himi, Peter Saul, Franck Scurti, Alain Séchas, David Shrigley, Roman Signer, Pierrick Sorin, Taroop & Glabel, Roland Topor, Endre Tót, Béatrice Utrilla et Bertrand Arnaud, Jean-Luc Verna, Martha Wilson, Nancy Wilson-Pajic, Erwin Wurm…**

### **Une programmation événementielle sera proposée au Tripostal autour de l’exposition.**

Elle mettra en avant une forme de spectacle humoristique qui rencontre un beau succès auprès du public le stand-up.

Cette rencontre transdisciplinaire entre arts visuels et arts de la scène ouvrira un dialogue entre deux formes créatives qui partagent le même goût pour la provocation, la réflexion et le rire et favorisera la rencontre entre différents publics.

La scène de stand-up lilloise et métropolitaine, forte de plusieurs comedy clubs et festivals autour de ce type de forme artistique, est un terreau idéal permettant de prolonger et d’incarner les thèmes présentés dans l’exposition. Plusieurs partenaires culturels proposant différentes formes de performances seront associés à la programmation.

_Commissariat Caroline David, lille3000_

_En collaboration avec Platform, le réseau des Fonds régionaux d’art contemporain_

_Crédit image Daniel Firman, Gravité, 2000 © Adagp, Paris © photographe Freddy Le Saux Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine_

_Cycle des invitations de lille3000 aux grandes collections d’art contemporain au Tripostal 2007 François Pinault Foundation, 2010 Saatchi Gallery, 2011 Centre National des Arts Plastiques, 2013 Galerie Emmanuel Perrotin, 2014 Collectionneurs privés Flamands, 2017 Centre Pompidou, 2020 Design Museum Gent, 2022 Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2023 Vanhaerents Art Collection, 2025 Centre Pompidou._

**Cet automne, Lille devient la capitale de l’humour et de l’audace. Pour la première fois de leur histoire, les 22 Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) s’unissent dans un unique lieu pour un événement hors norme l’exposition** _**Éclats du rire**_ **!**

_** L’art est un jeu, et le rire en est une règle très sérieuse **_

### **Une réunion historique pour un patrimoine unique**

Fruit d’une collaboration inédite entre lille3000 et le réseau Platform, cette exposition célèbre 40 ans de passion et de décentralisation culturelle. Cette réunion historique valorisera la richesse de la scène française des talents émergents aux artistes confirmés en dialogue avec des créateurs internationaux. En investissant les trois étages du Tripostal (5 000 m2), les 22 Frac dévoilent la richesse de leurs collections à travers le prisme de l’ironie, de la dérision, du détournement et de la fantaisie.

### **L’humour comme outil critique**

Loin de l’image d’un art élitiste ou austère, Éclats du rire ! propose un parcours effervescent où le rire devient une arme de réflexion. Des jeux de langages aux détournements, les œuvres sélectionnées bousculent nos certitudes avec jubilation. De l’humour le plus léger au plus sarcastique, du plus absurde au plus satirique, l’exposition invitera le spectateur à devenir acteur de sa propre visite par le biais de l’émotion et de l’esprit.

### **Un événement pour tous les publics**

Sous le commissariat de Caroline David, cette exposition a été conçue comme une expérience généreuse et accessible. Elle s’adresse à toutes les générations, prouvant que l’art contemporain peut être aussi profond qu’irrésistiblement drôle.

**Avec Carlos Aires, Ivan Argote, Basserode, Glen Baxter, Ben, Jurgen Bey, Diego Bianchi, Marcel Broodthaers, Maurizio Cattelan, Jacques Charlier, Jean-Jules Chasse-pot, Claude Closky, Mathis Collins, Tony Cragg, François Curlet, Brice Dellsperger, Hélène Delprat, Wim Delvoye, John Deneuve, Hervé Di Rosa, Erik Dietman, Robert Doisneau, Jean Dupuy, Eric Duyckaerts, Ernest T., Erró, Esther Ferrer, Robert Filliou, Daniel Firman, Peter Fischli & David Weiss, Thierry Fontaine, Samuel Fosso, Michel François, Jean-François Gavoty, General Idea, Pauline Ghersi, Piero Gilardi, John Giorno, Michel Gouéry, Raymond Hains, Jean Hélion, Hans Hemmert, Joël Hubaut, Rodolphe Huguet, Fabrice Hyber, Valerie Jouve, Arnaud Labelle-Rojoux, Stéphane Lallemand, Bertrand Lavier, Ange Leccia, Aurore Le Duc, Lou Le Forban, Natacha Lesueur, Guy Limone, Jacques Lizène, Clémentine Margheriti, Philippe Mayaux, Paul McCarthy, Tony Matelli, Annette Messager, François Morellet, Manuel Ocampo, Orlan, Laurina Paperina, Présence Panchounette, Bruno Peinado, Régis Perray, Guillaume Pinard, Julien Prévieux, Laure Prouvost, Radi Designers, Philippe Ramette, Guy Rottier, Batoul S’Himi, Peter Saul, Franck Scurti, Alain Séchas, David Shrigley, Roman Signer, Pierrick Sorin, Taroop & Glabel, Roland Topor, Endre Tót, Béatrice Utrilla et Bertrand Arnaud, Jean-Luc Verna, Martha Wilson, Nancy Wilson-Pajic, Erwin Wurm…**

### **Une programmation événementielle sera proposée au Tripostal autour de l’exposition.**

Elle mettra en avant une forme de spectacle humoristique qui rencontre un beau succès auprès du public le stand-up.

Cette rencontre transdisciplinaire entre arts visuels et arts de la scène ouvrira un dialogue entre deux formes créatives qui partagent le même goût pour la provocation, la réflexion et le rire et favorisera la rencontre entre différents publics.

La scène de stand-up lilloise et métropolitaine, forte de plusieurs comedy clubs et festivals autour de ce type de forme artistique, est un terreau idéal permettant de prolonger et d’incarner les thèmes présentés dans l’exposition. Plusieurs partenaires culturels proposant différentes formes de performances seront associés à la programmation.

_Commissariat Caroline David, lille3000_

_En collaboration avec Platform, le réseau des Fonds régionaux d’art contemporain_

_Crédit image Daniel Firman, Gravité, 2000 © Adagp, Paris © photographe Freddy Le Saux Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine_

_Cycle des invitations de lille3000 aux grandes collections d’art contemporain au Tripostal 2007 François Pinault Foundation, 2010 Saatchi Gallery, 2011 Centre National des Arts Plastiques, 2013 Galerie Emmanuel Perrotin, 2014 Collectionneurs privés Flamands, 2017 Centre Pompidou, 2020 Design Museum Gent, 2022 Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2023 Vanhaerents Art Collection, 2025 Centre Pompidou._ .

22 avenue Willy Brandt Lille 59777 Nord Hauts-de-France +33 3 20 14 57 60 garesaintsauveur@mairie-lille.fr

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English :

**This fall, Lille becomes the capital of humor and boldness. For the first time in their history, the 22 Regional Contemporary Art Funds (FRACs) are coming together in a single venue for an extraordinary event: the exhibition** _**%C9clats du rire**_ **!**

_**%AB Art is a game, and laughter is a very serious rule of it %BB**_

### **A Historic Gathering Celebrating a Unique Cultural Heritage**

The result of an unprecedented collaboration between lille3000 and the Platform network, this exhibition celebrates 40 years of passion and cultural decentralization. This historic gathering will showcase the richness of the French scene—from emerging talents to established artists—in dialogue with international creators. Spanning the three floors of the Tripostal (5,000 m²), the 22 FRACs reveal the richness of their collections through the prism of irony, derision, subversion, and fantasy.

### **Humor as a Critical Tool**

Far from the image of elitist or austere art, “Éclats du rire!” offers an effervescent journey where laughter becomes a tool for reflection. From wordplay to subversion, the selected works joyfully challenge our certainties. From the lightest to the most sarcastic humor, from the most absurd to the most satirical, the exhibition invites visitors to become active participants in their own experience through emotion and wit.

### **An Event for All Audiences**

Curated by Caroline David, this exhibition has been designed as a generous and accessible experience. It appeals to all generations, proving that contemporary art can be as profound as it is irresistibly funny.

**Featuring: Carlos Aires, Ivan Argote, Basserode, Glen Baxter, Ben, Jurgen Bey, Diego Bianchi, Marcel Broodthaers, Maurizio Cattelan, Jacques Charlier, Jean-Jules Chasse-pot, Claude Closky, Mathis Collins, Tony Cragg, François Curlet, Brice Dellsperger, Hélène Delprat, Wim Delvoye, John Deneuve, Hervé Di Rosa, Erik Dietman, Robert Doisneau, Jean Dupuy, Eric Duyckaerts, Ernest T., Errö, Esther Ferrer, Robert Filliou, Daniel Firman, Peter Fischli & David Weiss, Thierry Fontaine, Samuel Fosso, Michel François, Jean-François Gavoty, General Idea, Pauline Ghersi, Piero Gilardi, John Giorno, Michel Gouéry, Raymond Hains, Jean Hélion, Hans Hemmert, Joël Hubaut, Rodolphe Huguet, Fabrice Hyber, Valérie Jouve, Arnaud Labelle-Rojoux, Stéphane Lallemand, Bertrand Lavier, Ange Leccia, Aurore Le Duc, Lou Le Forban, Natacha Lesueur, Guy Limone, Jacques Lizène, Clémentine Margheriti, Philippe Mayaux, Paul McCarthy, Tony Matelli, Annette Messager, François Morellet, Manuel Ocampo, Orlan, Laurina Paperina, Présence Panchounette, Bruno Peinado, Régis Perray, Guillaume Pinard, Julien Prévieux, Laure Prouvost, Radi Designers, Philippe Ramette, Guy Rottier, Batoul S’Himi, Peter Saul, Franck Scurti, Alain Séchas, David Shrigley, Roman Signer, Pierrick Sorin, Taroop & Glabel, Roland Topor, Endre Töt, Béatrice Utrilla and Bertrand Arnaud, Jean-Luc Verna, Martha Wilson, Nancy Wilson-Pajic, Erwin Wurm?**

### **A special program of events will be offered at the Tripostal in conjunction with the exhibition.**

It will highlight a form of comedy that has been very well received by audiences: stand-up comedy.

This cross-disciplinary encounter between the visual arts and the performing arts will foster a dialogue between two creative forms that share a common taste for provocation, reflection, and laughter, and will bring together diverse audiences.

The stand-up comedy scene in Lille and the greater Lille area—boasting several comedy clubs and festivals dedicated to this art form—provides an ideal breeding ground for extending and embodying the themes presented in the exhibition. Several cultural partners offering various forms of performance will be involved in the programming.

_Curated by: Caroline David, lille3000_

_In collaboration with Platform, the network of Regional Contemporary Art Funds_

_Image credit: Daniel Firman, Gravité, 2000 © Adagp, Paris, photographer Freddy Le Saux ? Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine_

_A series of invitations by lille3000 to major contemporary art collections at the Tripostal ? 2007: François Pinault Foundation, 2010: Saatchi Gallery, 2011: National Center for Visual Arts, 2013: Emmanuel Perrotin Gallery, 2014: Private Flemish Collectors, 2017: Centre Pompidou, 2020: Design Museum Gent, 2022: Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2023: Vanhaerents Art Collection, 2025: Centre Pompidou._

L’événement Éclats du rire ! Lille a été mis à jour le 2026-08-21 par Hauts-de-France Tourisme