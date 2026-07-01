Confection de bouquets de Dahlia, Jardin des plantes, Lille
mercredi 26 août 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Confection de bouquets de Dahlia Mercredi 26 août, 09h30 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T09:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T09:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:00:00+02:00
Atelier de confection d’un bouquet rond autour du dahlia, fleur généreuse aux formes élégantes et colorées.
Apprenez les techniques de composition florale pour créer un bouquet harmonieux et équilibré, puis repartez avec votre création fleurie unique !
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Atelier de confection d’un bouquet rond autour du dahlia
GF
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