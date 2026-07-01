UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Confection de bouquets de Dahlia, Jardin des plantes, Lille

mercredi 26 août 2026 · Jardin des plantes · Lille

Confection de bouquets de Dahlia, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Confection de bouquets de Dahlia Mercredi 26 août, 09h30 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T09:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T09:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:00:00+02:00

Atelier de confection d’un bouquet rond autour du dahlia, fleur généreuse aux formes élégantes et colorées.
Apprenez les techniques de composition florale pour créer un bouquet harmonieux et équilibré, puis repartez avec votre création fleurie unique !

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Atelier de confection d’un bouquet rond autour du dahlia

GF

À voir aussi à Lille (Nord)