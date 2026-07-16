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Aidons aux soins des animaux, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

mercredi 26 août 2026 · Ferme Pédagogique Marcel Dhénin · Lille

Aidons aux soins des animaux, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin
Adresse
14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord

Aidons aux soins des animaux Mercredi 26 août, 14h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T14:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T14:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

Aidons aux soins des animaux

Venez participer à la vie du soigneur animalier en réalisant quelques tâches de leur quotidien.
A partir de 5 ans.

Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Prendre soin des animaux

Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille

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