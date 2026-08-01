Informations pratiques

Forbach

Eclipse de Lune

Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 19:15:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

L’éclipse partielle du 12/08/2026 s’annonce remarquable avec jusqu’à 90,8% d’obscuration. En Lorraine, l’éclipse coïncidera avec le coucher du Soleil. Lunettes à disposition à l’Office de Tourisme.Tout public

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Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00

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English :

The partial eclipse on August 12, 2026, is expected to be remarkable, with up to 90.8% of the Sun obscured. In Lorraine, the eclipse will coincide with sunset. Eclipse glasses are available at the Tourist Office.

L’événement Eclipse de Lune Forbach a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH