Eclipse de Lune Forbach
mercredi 12 août 2026 · Forbach
Informations pratiques
Forbach
Eclipse de Lune
Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 19:15:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
L’éclipse partielle du 12/08/2026 s’annonce remarquable avec jusqu’à 90,8% d’obscuration. En Lorraine, l’éclipse coïncidera avec le coucher du Soleil. Lunettes à disposition à l’Office de Tourisme.Tout public
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Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00
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English :
The partial eclipse on August 12, 2026, is expected to be remarkable, with up to 90.8% of the Sun obscured. In Lorraine, the eclipse will coincide with sunset. Eclipse glasses are available at the Tourist Office.
L’événement Eclipse de Lune Forbach a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH
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