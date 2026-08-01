UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Forbach

Eclipse de Lune Forbach

mercredi 12 août 2026 · Forbach

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:15:00
Ville
57600 Forbach
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Forbach

Eclipse de Lune

Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 19:15:00
fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :
2026-08-12

L’éclipse partielle du 12/08/2026 s’annonce remarquable avec jusqu’à 90,8% d’obscuration. En Lorraine, l’éclipse coïncidera avec le coucher du Soleil. Lunettes à disposition à l’Office de Tourisme.Tout public
0  .

Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The partial eclipse on August 12, 2026, is expected to be remarkable, with up to 90.8% of the Sun obscured. In Lorraine, the eclipse will coincide with sunset. Eclipse glasses are available at the Tourist Office.

L’événement Eclipse de Lune Forbach a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH

À voir aussi à Forbach (Moselle)