Éclipse de Soleil – Nuit des étoiles, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Informations pratiques

Éclipse de Soleil – Nuit des étoiles Mercredi 12 août, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

En accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T23:59:00+02:00

Ateliers ludiques, conférences et observation du soleil rythmeront cette journée consacrée à notre étoile, jusqu’au temps fort de l’éclipse, avant de se prolonger en soirée avec une session de la Nuit des étoiles dédiée au ciel d’été.

Venez nombreux !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

À l’occasion de la grande éclipse partielle, la Cité des sciences et de l’industrie célèbre le Soleil avec un grand temps fort de médiation scientifique dans la prairie du cercle (Parc de la Villette)