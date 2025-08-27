ÉCLIPSE Fécamp

ÉCLIPSE Fécamp mardi 24 mars 2026.

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Début : Vendredi 2026-03-24

fin : 2026-03-28

2026-03-24

Théâtre

dès 7 ans durée 50 mn

En partenariat avec le réseau L'Entente des falaises

Sur scène, une lampe, une balle blanche, un chandelier, des allumettes, une enceinte qui diffuse un tango rétro… et un personnage qui attend dans la pénombre. Il joue avec le temps, la lumière et la balle pour créer des moments de suspension, qui varient en rythme, se décalent et se transforment comme par magie. Dans cet espace où la logique se dissipe et la réalité se complexifie, la ficelle de l'interrupteur à tirette le titille… Entre cirque et théâtre d'objets, Léo Rousselet nous emporte dans son univers incongru.

Entre Mr Bean et Buster Keaton, Léo Rousselet signe une performance pleine de grâce, qui allie sans prétention magie et gaité, à juste titre très applaudie. Marjorie Bertin Transfuge

DISTRIBUTION

De et par Léo Rousselet

Le Cirque des Petites Natures

PRODUCTION

Production Le Cirque des Petites Natures

Coproduction La Maison des jonglages à Bondy / La Loggia à Saint-Péran / Perplx Kortrijk / Collectif Enjeux. .

