Informations pratiques

Plouarzel

Eclipse party

Table d’orientation, Pointe de Corsen Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

L’association Les Effets Mer vous convie à la Pointe de Corsen pour fêter l’éclipse solaire ! Le soleil se fera discret vers 20h15-20h20 (95 % masqué par la Lune, face à l’horizon ouest) autant ne pas le regarder seul depuis sa fenêtre. After plage, musique, food truck et bar sur place.

Lieu Table d’orientation de la Pointe de Corsen. Lunettes certifiées conseillées pour l’observation. .

Table d’orientation, Pointe de Corsen Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 85 01 01 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Eclipse party Plouarzel a été mis à jour le 2026-08-06 par OT IROISE BRETAGNE