EXPOSITION SERGE TENÈZE Plouarzel
jeudi 13 août 2026 · Plouarzel
Informations pratiques
Plouarzel
EXPOSITION SERGE TENÈZE
CHAPELLE SAINT YVES Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-09-12
Mémoires celtes, les 7 Croix une exposition de Serge Tenèze à Plouarzel
Du 12 au 26 septembre 2026, l’ossuaire Saint-Yves de Plouarzel accueillera l’exposition Mémoires celtes, les 7 Croix , du peintre Serge Tenèze.
Cette série de sept tableaux prend pour point de départ les anciennes croix jalonnant le chemin de Brélès, autour de Lanhalla. Transmises de génération en génération, elles ont peu à peu perdu une partie de leur signification. À travers leur représentation, l’artiste interroge la fragilité de la mémoire collective une mémoire qui se transforme, se délite et parfois disparaît.
Formé aux Beaux-Arts, Serge Tenèze associe dans son travail des procédés picturaux anciens à des matériaux contemporains. Chaque œuvre est réalisée sur toile de lin, au moyen notamment d’une huile noire fabriquée à l’atelier, d’un médium au mastic de Chios et d’une matière composée de nanotubes de carbone, dont le noir profond symbolise l’effacement progressif de la mémoire.
Un livre d’artiste en édition limitée accompagne l’exposition et prolonge cette réflexion sur les pierres dressées, leurs signes gravés et les traces qu’elles nous ont transmises.
Vernissage le samedi 12 septembre à 19 h. .
CHAPELLE SAINT YVES Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 18 45 53 50
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English :
L’événement EXPOSITION SERGE TENÈZE Plouarzel a été mis à jour le 2026-08-08 par OT IROISE BRETAGNE
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