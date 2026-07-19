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AGENDA · Arette

Éclipse solaire Arette

mercredi 12 août 2026 · Arette

Éclipse solaire Arette

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
64570 Arette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
35 35 35 Tarif de base plein tarif

Arette

Éclipse solaire

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 21:45:00

Date(s) :
2026-08-12

Vivez l’exceptionnel en montagne et participez à l’éclipse solaire ! La montée en télésiège, le repas (entrée: melon/jambon, plat grillade/ salade composée, dessert gâteau basque et boisson) et les lunettes sont inclus. Depuis le haut du télésiège, émerveillement garanti !
Sur réservation.   .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09  lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com

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English : Éclipse solaire

L’événement Éclipse solaire Arette a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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