Informations pratiques

Arette

Éclipse solaire

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 21:45:00

Date(s) :

2026-08-12

Vivez l’exceptionnel en montagne et participez à l’éclipse solaire ! La montée en télésiège, le repas (entrée: melon/jambon, plat grillade/ salade composée, dessert gâteau basque et boisson) et les lunettes sont inclus. Depuis le haut du télésiège, émerveillement garanti !

Sur réservation. .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09 lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com

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English : Éclipse solaire

L’événement Éclipse solaire Arette a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn