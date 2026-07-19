Éclipse solaire Arette
mercredi 12 août 2026 · Arette
Informations pratiques
Arette
Éclipse solaire
Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 21:45:00
Date(s) :
2026-08-12
Vivez l’exceptionnel en montagne et participez à l’éclipse solaire ! La montée en télésiège, le repas (entrée: melon/jambon, plat grillade/ salade composée, dessert gâteau basque et boisson) et les lunettes sont inclus. Depuis le haut du télésiège, émerveillement garanti !
Sur réservation. .
Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09 lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Éclipse solaire
L’événement Éclipse solaire Arette a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Arette (Pyrénées-Atlantiques)
- Accompagnement à la découverte des rapaces des Pyrénées Arette 19 juillet 2026
- Initiation aux trajectoires en Sternboar Arette 19 juillet 2026
- Vis ma vie de berger Arette 20 juillet 2026
- Séance d’escalade en milieu naturel Arette 20 juillet 2026
- Visite guidée du moulin communal d’Arette Arette 20 juillet 2026