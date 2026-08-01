Informations pratiques

Termes

ECLIPSE SOLAIRE AU CHÂTEAU DE TERMES

Termes Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez vivre l’éclipse solaire dans un lieu inscrit à l’UNESCO !

Pour cette soirée exceptionnelle, le personnel du château vous accueillera dès 18h30 pour vous présenter l’histoire des lieux et leur inscription récente à l’UNESCO.

Puis, place au spectacle prévu à 20h25 précisément !

Pour l’observation, prévoyez vos lunettes spéciales !

Les lunettes spéciales éclipse sont en vente dans les pharmacies et bureaux de tabac. N’utilisez que ce type de lunettes certifiées ISO 12312-2 et marquées CE (et non de simples lunettes de soleil).

Entrée aux tarifs habituels entrée payante jusqu’à 19h, puis accès libre au site.

Vous pouvez apporter votre pique-nique et vos boissons !

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Termes 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 09 20 chateau.termes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come experience the solar eclipse at a UNESCO World Heritage Site!

For this special evening, the castle staff will welcome you starting at 6:30 p.m. to share the history of the site and its recent designation as a UNESCO World Heritage Site.

Then, it’s time for the show, scheduled for exactly 8:25 p.m.!

Be sure to bring your special eclipse glasses for viewing!

Special eclipse glasses are available at pharmacies and tobacco shops. Use only this type of glasses, which are ISO 12312-2 certified and CE marked (not regular sunglasses).

Admission at regular rates—paid admission until 7:00 p.m., then free access to the site.

You can bring your own picnic and drinks!

L’événement ECLIPSE SOLAIRE AU CHÂTEAU DE TERMES Termes a été mis à jour le 2026-08-07 par