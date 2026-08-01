ECLIPSE SOLAIRE AU CHÂTEAU DE TERMES Termes
mercredi 12 août 2026 · Termes
Informations pratiques
Termes
ECLIPSE SOLAIRE AU CHÂTEAU DE TERMES
Termes Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez vivre l’éclipse solaire dans un lieu inscrit à l’UNESCO !
Pour cette soirée exceptionnelle, le personnel du château vous accueillera dès 18h30 pour vous présenter l’histoire des lieux et leur inscription récente à l’UNESCO.
Puis, place au spectacle prévu à 20h25 précisément !
Pour l’observation, prévoyez vos lunettes spéciales !
Les lunettes spéciales éclipse sont en vente dans les pharmacies et bureaux de tabac. N’utilisez que ce type de lunettes certifiées ISO 12312-2 et marquées CE (et non de simples lunettes de soleil).
Entrée aux tarifs habituels entrée payante jusqu’à 19h, puis accès libre au site.
Vous pouvez apporter votre pique-nique et vos boissons !
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Termes 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 09 20 chateau.termes@gmail.com
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English :
Come experience the solar eclipse at a UNESCO World Heritage Site!
For this special evening, the castle staff will welcome you starting at 6:30 p.m. to share the history of the site and its recent designation as a UNESCO World Heritage Site.
Then, it’s time for the show, scheduled for exactly 8:25 p.m.!
Be sure to bring your special eclipse glasses for viewing!
Special eclipse glasses are available at pharmacies and tobacco shops. Use only this type of glasses, which are ISO 12312-2 certified and CE marked (not regular sunglasses).
Admission at regular rates—paid admission until 7:00 p.m., then free access to the site.
You can bring your own picnic and drinks!
L’événement ECLIPSE SOLAIRE AU CHÂTEAU DE TERMES Termes a été mis à jour le 2026-08-07 par
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