Eco Festival Rock Le Cabaret Vert   Charleville-Mézières

Eco Festival Rock Le Cabaret Vert

Avenue Louis Tirman Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Le succès du festival confirme aussi l’ancrage territorial de ce projet associatif que portent l’association FLaP et ses 2500 bénévoles soudés et passionnés, soutenus par 600 partenaires plus engagés que jamais.Vos places sont juste ici ! Un Cabaret durable DURABLE JUSQU’À LA MOELLEL’éco responsabilité, c’est pas juste un concept à la mode. C’est l’affaire de tous, et c’est l’âme du Cabaret Vert. Le festival ne se serait jamais monté sans l’envie des organisateurs de sensibiliser le public à ces problématiques.Le Cabaret est un tout. On la joue durable dans tous les compartiments du festival… La musique, le cinoche, la BD, les spectacles, la nourriture, la boisson, l’accueil, les intervenants. On essaie être cohérent.On parle d’écologie bien sûr, de biodiversité, de gestion des déchets, d’énergie, mais aussi de lien social, de consommation responsable, de circuits courts, de la vie d’un territoire, d’entrepreneuriat social, de solidarité…Guidé par les principes du développement durable et de la solidarité, le Cabaret Vert a formalisé 12 engagements concrets 1- PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE2- PROPOSER UNE RESTAURATION DURABLE ET SAINE3- ENCOURAGER LA MOBILITÉ DOUCE4- RÉUTILISER, RÉDUIRE ET RECYCLER LES DÉCHETS5- MAINTENIR LA BIODIVERSITÉ & PRÉSERVER LES RESSOURCES6- MAÎTRISER LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE7- DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP8- MOBILISER & SENSIBILISER9- RENFORCER L’UTILITÉ SOCIALE DE L’ÉVÉNEMENT10- LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATIONS11- SOUTENIR LA DIVERSITÉ CULTURELLE12- COOPÉRER & ÉCHANGER LES BONNES PRATIQUESAu nombre de 12, ils constituent un véritable engagement concret, chiffrable, réel avec des objectifs à long terme et d’autres à atteindre dès cette année. Histoire que cet idéal ne soit pas que des mots jetés en l’air. On dit, on fait. Qu’est-ce qu’on construit ? Qu’est-ce qu’on va laisser ? Qu’est-ce qu’on peut apprendre les uns des autres ? Et comme en Ardennes on a du savoir-vivre, on se nourrit de tout ça sans se prendre la tête, et sans jouer les naïfs, en écoutant un bon concert et buvant une bonne bière, au vert.Programmation

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Avenue Louis Tirman Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 36 12 68 info@cabaretvert.com

English :

The festival?s success also confirms the local roots of this associative project spearheaded by the FLaP association and its 2,500 close-knit, passionate volunteers, supported by 600 partners more committed than ever.Your tickets are right here! A sustainable Cabaret DURABLE JUSQU?À LA MOELLEEco-responsibility isn’t just a trendy concept. It’s everyone’s business, and it’s the soul of Cabaret Vert. The festival would never have got off the ground without the organizers? desire to raise public awareness of these issues. We play the sustainable card in every aspect of the festival? We try to be coherent. Of course, we’re talking about ecology, biodiversity, waste management and energy, but also about social ties, responsible consumption, short circuits, the life of a region, social entrepreneurship, solidarity?Guided by the principles of sustainable development and solidarity, Le Cabaret Vert has formalized 12 concrete commitments: 1- PARTICIPATING IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE AREA2- PROVIDING SUSTAINABLE AND HEALTHY RESTAURANTS3- ENCOURAGING GENTLE MOBILITY4- REUTILISING, REDUCING AND RECYCLING WASTE5- MAINTAINING BIODIVERSITY & PRESERVING RESOURCES6- CONTROLLING ENERGY CONSUMPTION7- DEVELOPING ACCESSIBILITY TO THE ENVIRONMENT?ENERGY CONSUMPTION7- DEVELOP ACCESSIBILITY FOR THE DISABLED8- MOBILIZE & RAISE AWARENESS9- REINFORCE THE SOCIAL UTILITY OF THE EVENTEVENT10- FIGHT ALL FORMS OF DISCRIMINATION11- SUPPORT CULTURAL DIVERSITY12- COOPERATE & EXCHANGE BEST PRACTICESThese 12 commitments are concrete, quantifiable and real, with long-term goals and others to be achieved as early as this year. So that this ideal is not just words thrown into the air. We say, we do. What are we building? What will we leave behind? What can we learn from each other? And since the Ardennes is a place where people know how to live, we’ll take it all in without worrying or being naive, while listening to a good concert and drinking a good beer

L’événement Eco Festival Rock Le Cabaret Vert Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-12-11 par Ardennes Tourisme