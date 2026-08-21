Éco-Ginko, Place Jean Cayrol, Bordeaux

Informations pratiques

Éco-Ginko Samedi 26 septembre, 14h30 Place Jean Cayrol Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Partie intégrante de la requalification du nord de la ville, Ginko tire sa singularité d’une démarche globale de qualité environnementale lui valant le label EcoQuartier. Laissez-vous guider le long des venelles de ce quartier à l’architecture diversifiée.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/461

Place Jean Cayrol 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/461 »}]

balade_urbaine

Eco Ginko © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux