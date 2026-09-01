Informations pratiques

Flavignac

Écofestival Antoinade

Flavignac Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 04:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Antoinade, organisée par l’association Patchwork à Flavignac, est un écofestival qui conjugue musique, convivialité et sensibilisation à l’environnement. Dans une ambiance festive et chaleureuse, le public pourra profiter de concerts avec Felhur x Andro et Acid Guru, ainsi que d’un DJ set. L’événement propose également une buvette et une friterie belge pour se restaurer et partager un moment convivial. Une table ronde consacrée à la protection locale de l’environnement permettra aussi d’échanger autour des enjeux écologiques et des initiatives du territoire. Entre découvertes musicales, rencontres, gastronomie et engagement citoyen, l’Antoinade offre une belle occasion de vivre un moment festif et responsable au cœur de la Haute-Vienne. .

Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Écofestival Antoinade

L’événement Écofestival Antoinade Flavignac a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus