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Visite libre de l’église de Texon, Église de Texon, Flavignac

samedi 19 septembre 2026 · Église de Texon · Flavignac

Visite libre de l’église de Texon, Église de Texon, Flavignac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Texon
Adresse
Texon, 87230 Flavignac
Ville
87230 Flavignac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’église de Texon 19 et 20 septembre Église de Texon Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites libres de l’église de Texon

Église de Texon Texon, 87230 Flavignac Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555391114 https://flavignac.fr L’église Saint-Pierre-es-Liens est un édifice du XVe siècle inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1977.
Visites libres de l’église de Texon

©Mairie de Flavignac

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