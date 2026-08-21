Visite libre de l’église de Texon, Église de Texon, Flavignac

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Texon 19 et 20 septembre Église de Texon Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites libres de l’église de Texon

Église de Texon Texon, 87230 Flavignac Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555391114 https://flavignac.fr L’église Saint-Pierre-es-Liens est un édifice du XVe siècle inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en 1977.

Visites libres de l’église de Texon

©Mairie de Flavignac